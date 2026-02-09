张诺 - 铁轨旁的生命绿洲 | 任意行

在深港边境的喧嚣之间，一方湿地如翡翠镶嵌其中。这里，黑脸琵鹭自由飞翔，水獭划出银粼⋯⋯这不是遥远的自然保护区，而是港铁在落马洲站旁默默守护了19年的生态境地。



自2007年起，这片32公顷的湿地从鱼塘沼泽蜕变为录得280多种鸟类的栖息天堂。港铁不仅止于守成，2年前完成一系列生态提升工程：以退役轨枕铺设监测小径、为候鸟开辟稻田、为小雀设置防护巢箱。这些举措，让黄胸鹀等濒危物种在都市边缘找到了喘息之地。



我日前有机会走入这片湿地参观，才知黑脸琵鹭下午五时就寝，人类到来打卡，打扰了牠们的作息，方觉生态保育不仅是技术工程，更是人心的修炼。而港铁与港大合作，启动校园苗圃计划，让学童亲手培育湿地植物。这种「体验式保育」正是培养下一代生态意识的活教材--当孩子们看见自己栽种的水蕨在浮岛上摇曳，比任何课本说教都更触动心灵。



对于匆匆北上的人潮，这片湿地提供了一个意味深长的停顿。在通往繁华的关口旁，不妨暂驻片刻，远眺那群在生态浮岛间觅食的候鸟。那些以太阳能驱动水循环的环形浮台、那些用椰子纤维编织的候鸟驿站⋯⋯不仅是科技与自然的对话，更是都市人重新认识土地的一扇窗。



港铁的轨道承载着城市人出行的节奏，而轨道旁的这片湿地，则守护着另一种时序--候鸟迁徙的时序、植物枯荣的时序、生命繁衍的时序⋯⋯展示城市发展与生态保育，可以双轨并行。当黑脸琵鹭再次在观鸟塔旁悠然驻足，我终于明白，最珍贵的过境，或许不是地理的跨越，而是心灵回归自然的那一小步。



张诺



侯鸟在落马洲湿地栖息。