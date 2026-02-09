Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 铁轨旁的生命绿洲 | 任意行

任意行
任意行
张诺
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　在深港边境的喧嚣之间，一方湿地如翡翠镶嵌其中。这里，黑脸琵鹭自由飞翔，水獭划出银粼⋯⋯这不是遥远的自然保护区，而是港铁在落马洲站旁默默守护了19年的生态境地。

　　自2007年起，这片32公顷的湿地从鱼塘沼泽蜕变为录得280多种鸟类的栖息天堂。港铁不仅止于守成，2年前完成一系列生态提升工程：以退役轨枕铺设监测小径、为候鸟开辟稻田、为小雀设置防护巢箱。这些举措，让黄胸鹀等濒危物种在都市边缘找到了喘息之地。

　　我日前有机会走入这片湿地参观，才知黑脸琵鹭下午五时就寝，人类到来打卡，打扰了牠们的作息，方觉生态保育不仅是技术工程，更是人心的修炼。而港铁与港大合作，启动校园苗圃计划，让学童亲手培育湿地植物。这种「体验式保育」正是培养下一代生态意识的活教材--当孩子们看见自己栽种的水蕨在浮岛上摇曳，比任何课本说教都更触动心灵。

　　对于匆匆北上的人潮，这片湿地提供了一个意味深长的停顿。在通往繁华的关口旁，不妨暂驻片刻，远眺那群在生态浮岛间觅食的候鸟。那些以太阳能驱动水循环的环形浮台、那些用椰子纤维编织的候鸟驿站⋯⋯不仅是科技与自然的对话，更是都市人重新认识土地的一扇窗。

　　港铁的轨道承载着城市人出行的节奏，而轨道旁的这片湿地，则守护着另一种时序--候鸟迁徙的时序、植物枯荣的时序、生命繁衍的时序⋯⋯展示城市发展与生态保育，可以双轨并行。当黑脸琵鹭再次在观鸟塔旁悠然驻足，我终于明白，最珍贵的过境，或许不是地理的跨越，而是心灵回归自然的那一小步。

张诺
 

侯鸟在落马洲湿地栖息。
侯鸟在落马洲湿地栖息。
港铁为雀鸟建造的小木盒巢，下设防蛇的「蛇挡」。
港铁为雀鸟建造的小木盒巢，下设防蛇的「蛇挡」。
最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
10小時前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小時前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
20小時前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
13小時前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
17小時前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小時前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
16小時前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
9小時前
更多文章
张诺 - 京味小说 | 任意行
　　说到京味小说，自然会浮现叶广芩的名字。这位被称为「格格作家」的满族后裔，用她独特的半生离散，酿出了一坛名为「乡愁」的陈年好酒。 　　叶广芩是地道北京人，祖姓叶赫那拉，自幼成长于东城区的四合院中。她笔下的世界，最初便从这里出发。朱门斑驳的大宅院里，藏着一个时代的缩影：金家的十四个兄妹在时代洪流中四散飘零，长子投身军统，长女为戏痴狂，次子无奈自尽，次女为追求自由而被逐出家门。这部名为《采桑子
2026-02-06 02:00 HKT
任意行