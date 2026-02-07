李纯恩 - 半日安 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好过日子
李纯恩
2小時前
　　下午天气好，出门散步。从宝马山走到鲗鱼涌，穿到海边，沿海滨长廊一路往东走去。风和日丽，十八九度的天气，边走边看风景，海面有渔船点缀，有麻鹰低飞，有白鹭捕鱼。

　　海滨长廊东到筲箕湾，西至坚尼地城，全长13公里，一路沿着维多利亚港走，风景如画，可全程走完，也可分段而行。最近东区板道接通，东区走廊下方成了行人步道，天后、北角、鲗鱼涌一带，沿途的居民点都有入口通行，平时散步的放狗的，来来往往很是热闹，到了周日更是墟冚，尤其是到黄昏时分，夕阳西下，天光水影，远眺日落，景色非常壮丽。

　　这天跟大婆从七姊妹道穿出去，消防局旁边就有通道到海滨长廊。太阳开始偏西，背着阳光一路往东走，不一会到了太古城，不一会到了西湾河，不一会到了筲箕湾。若是走内街，这一路好像很远，但沿海边走，距离又似缩短了。走了八千多步，到了亚公岩，拐入东大街，想起好久没有帮衬的「安利」，便走了进去。

　　「安利」还是老样子，伙计也都是老伙计。于是照着老口味叫了鱼片头崩沙腩捞粗。须臾端上，粗面拌得色泽浓郁油光锃亮，鱼片头和崩沙腩美味如昔，加上一碗牛肉鲜味充沛的清汤，下午茶当晚饭吃，吃完精神爽利。

李纯恩

