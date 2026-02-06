梁家权 - 蚝味浓得化不开 | 好味大过天

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权
3小時前
生活 专栏
　　东京筑地三丁目有一间14个座位拉面小店，全年无休，每天营业23个钟头，只在清晨6点前休息一个钟。看日文店名「らぁ麺 牡蛎と贝」，已可猜到是吃蚝汤拉面及蚬贝汤拉面。明明由朝到晚都打开门做生意，但日间经常都有条人龙轮候，可想而知受欢迎的程度。

　　此店基本上卖两种口味拉面，牡蛎汤和蚬贝汤底。可选辣或不辣，汤面抑或沾面，每个面本身已有一块叉烧，但会额外再有一大块叉烧、笋干和温泉蛋。问题是，碗里的叉烧本来已很大块，额外的一块面积和厚度亦不遑多让，连一只蛋和一整碗面，都几饱！

　　店家采用的中粗直面条，是知名的「三河屋面坊」用本国产小麦面粉制造，并非一般货色。不过，大半生吃过全日本多个地方的拉面，主角始终是汤底，或者是沾面的汁。不同面条本身的质感必然有异，味道分野却不会太大，但每条面挂上特别汤汁后，便是完全主导了整碗面的灵魂味道。

　　牡蛎即是蚝，牡蛎拉面的面汤，以千叶县产的浓酱油加昆布、鲣鱼等材料熬成汤底，然后配新鲜广岛蚝煮汤。仔细饮几啖，发觉蚝汤能如此浓稠，是将蚝打碎煮汤所致，所以汤头蚝味十足，一小时后口腔内的蚝味仍在。

　　另一款蚬贝汤拉面，是以佐贺县对开对马暖海流晒制的海盐，跟蚬、蛏子、扇贝熬成盐味汤底，另外又用大山鸡连鸡骨、多种海产食材慢火煮6小时成清鸡汤，然后将清鸡汤与盐味汤头按比例冲调出双重汤底，与牡蛎汤底的浓重口味截然不同。

　　问我，两种口味都很好，少吃一款都会遗憾。所以一个人去至少要光顾两次，两个人去叫两款然后互相分享。

