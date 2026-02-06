何明新 - 袁崇焕－－红夷大炮 | 猛料阿Sir讲古

早前在香港普艺拍卖公司拍出一幅袁崇焕《行书》墨宝，为一位资深藏家家藏，封尘数十年后首次曝光。书于绢上，内文为：「举世好承奉，昂昂增意气。不知承奉者，以尔为玩戏。举世贱清素，奉身好华侈。肥马衣轻裘，扬扬过闾里。」诗句借古喻今，批判世人趋炎附势、轻贱清贫的陋习，告诫后人务必保持清廉素朴之节。



袁崇焕（1584－1630年），广东东莞人，明朝晚期一位能文能武的名将，是历史上一位具争议的人物。他的广东话口头禅「X哪妈！顶硬上！」曾刻于东莞石碣镇他的故居。明朝天启六年（1626年）正月，努尔哈赤率领八旗大军南下，攻克塔山、松山、锦州、小凌河、大凌河等十余城，直逼山海关，他率领孤军镇守辽东最后一个据点「宁远城」，首次使用秘密武器「红衣大炮」，以「顶硬上」精神击退军力比他强很多的后金军队，号称「战无不胜」的努尔哈赤更被「红夷大炮」所伤，最终因伤重死亡。



他使用的秘密武器「红夷大炮」，是当时威力强大的现代火炮，火炮由来与香港和澳门有很大渊源，但相信袁崇焕从未踏足香港（当时称为红香炉）和澳门 。



1519年，佛朗机（葡萄牙）人安德拉特率领帆船队停靠今天香港的屯门，霸占土地兴建堡垒及与村民发生冲突。其后，明朝广东海道副使汪𬭎率领水师驱逐，爆发「屯门海战」，大败葡军，后来多次进犯都被明朝军队击退，最后葡国人改变策略以贿赂明朝官员方式，于1557年租得澳门半岛，获准建屋及和广东进行贸易。



17世纪初，努尔哈赤领导的女真人在明朝盛极而衰时在辽东崛起，进犯中原，明军节节败退，在北京的葡籍传教士向明朝官员推荐，从澳门引入他们发明的西方大炮来增强军队火力，朝廷答允，首批大炮于1625年前后运抵北京，称为「红毛或红夷大炮」，因当时称「红须绿眼」的洋人为「红毛或红夷」，后清朝为避用「夷」字改为「红衣大炮」。袁崇焕就是首先使用这批「红夷大炮」把进犯的努尔哈赤击退，并在此后赢得多场胜仗，更获崇祯皇帝御赐尚方宝剑，先斩后奏。



最后可惜成也「红夷大炮」，败也「红夷大炮」。袁崇焕因于1629年使用尚方宝剑斩杀镇守「皮岛」大将毛文龙，被陷害通敌和出卖铸造红夷大炮秘技而遭崇祯皇帝于1630年以最残酷的磔刑正法。及后在清代获得平反，所以今天可在北京和他的家乡东莞等地见到记念他的景点。



何明新