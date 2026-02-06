张诺 - 京味小说 | 任意行

说到京味小说，自然会浮现叶广芩的名字。这位被称为「格格作家」的满族后裔，用她独特的半生离散，酿出了一坛名为「乡愁」的陈年好酒。



叶广芩是地道北京人，祖姓叶赫那拉，自幼成长于东城区的四合院中。她笔下的世界，最初便从这里出发。朱门斑驳的大宅院里，藏着一个时代的缩影：金家的十四个兄妹在时代洪流中四散飘零，长子投身军统，长女为戏痴狂，次子无奈自尽，次女为追求自由而被逐出家门。这部名为《采桑子》的长篇，写尽繁华过尽后的沧桑。书中的「京味」，并非市井的喧嚣，而是属于上层老北京的从容与书卷气，尽显作者的家学渊源。



叶广芩的京味之所以格外感人，正因为她并非一直「泡」在北京城里。1968年，她被逼离开病重的母亲与熟悉的四合院，远赴陕西。这一别，便是数十年。她在那里当过护士、记者，甚至后来到秦岭深山与山林动物为伴。正是这份「离开」，给了她回望的距离与沉淀的空间。



于是，我们读到《状元媒》。这部被视为家族系列代表作的作品，视野从深宅大院拓展至更广阔的市井社会。它以清朝最后一位状元做媒的婚姻为引，用11出京剧戏名为章节，将一个家族的故事，与百年历史变迁连系起来。故事里人物的命运虽多悲凉，笔调却时而幽默风趣，多了一份「笑对人生」的坦然。



张诺