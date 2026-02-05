Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 安全带 | 重中之重

重中之重
重中之重
何重恩
4小時前
生活 专栏
　　香港巴士强制佩戴安全带的修例源于2018年大埔公路巴士翻侧事故的检讨。2018年2月10日，大埔公路发生严重巴士翻侧事故，造成19人死亡、67人受伤。事故发生后，香港政府成立检讨委员会及工作小组，建议所有新购置专营巴士座位必须配备安全带，并研究强制乘客佩戴安全带的可行性。修例的目的是让所有公共交通工具和商用车的座位乘客都佩戴安全带。问题在于，条文规定1月25日或之后首次登记的车辆才需要遵守。江玉欢提出这个问题后，大家才注意到。

　　翻查2004年7月的新闻稿，当时政府宣布新的公共小巴配戴安全带法例，规定2004年8月1日或以后登记的公共小巴必须安装高靠背乘客座椅和安全带，并要求乘客在这些车辆上佩戴安全带。相比之下，这次巴士修例发出的新闻稿则宣布，从2026年1月25日起，所有公共交通工具和商用车的座位乘客都必须佩戴安全带，同时司机驾驶时也不得使用超过两部流动电讯装置。虽然稿内也曾提到新登记，但明显不及2004年时的公告清楚。

　　善后大灾难的工作不容易，南丫岛海难、大埔公路翻车后续带来的舆论都值得关注，在强调执行力的同时，也要解说合宜，喜欢邓炳强的说法，他呼吁市民为了自身安全，无论是否有法例规定，都应佩戴安全带，和特首所说以公众教育、劝喻和培养习惯为首要目标异曲同工。宏福苑火灾还有大量需要面对和处理的问题，相关部门实在不能掉以轻心。

