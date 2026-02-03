Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 芥辣黄蝴蝶 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
1小時前
生活 专栏
　　近日佩戴的一枚蝴蝶襟针，屡屡引来朋友惊艳的目光。那是一种极夺目的芥辣黄色，翅膀线条精致灵动，它并非虚构的图案，而是真实栖居于香港山林间的独有品种。这件小饰品，出自混合媒介艺术家Mia Nel之手，而这枚小小的蝴蝶，背后载着的，是一段关于发现、转化与深情的艺术故事。

　　Mia Nel来自南非，后定居香港。她以精致脆弱的糖霜雕塑闻名，作品歌颂的，并非这座城市鳞次栉比的摩天大楼，而是其隐藏的自然奇观。从港岛迁居新界后，她如同发现新大陆般，惊觉香港这片常被误读为「石屎森林」的土地，竟拥有超过200种独有的蝴蝶。「这些蝴蝶成了我的摩天大楼。」她如此解释。这位拥有「外人」视角的艺术家，以其敏感的心灵与独特的艺术语言，重新发现并定义了香港的另一重身份－－一个生物多样性极其丰富的自然宝库。

　　我所以格外珍惜这枚襟针，正因它凝结了这双重发现。首先，是Mia Nel对香港自然之美的发现。她以异乡人的新鲜目光，越过举世闻名的天际线，投向山径与林间，在那里找到了更恒久、更灿烂的生命之境。其次，是她将这份发现，通过个人独创的艺术语言进行的转化。她将糖霜－－这甜蜜、短暂、日常的物料－－提升至艺术的高度，更将她研习多年的水墨笔意与非洲血统中的色彩符号，浇灌于树脂封存的蝴蝶雕塑之中。这不仅是媒介的跨界，更是文化视野的融合。

　　于是，这枚别在我衣襟上的芥辣黄蝶，便超越了饰品的范畴。它是一件微型的纪念碑，纪念一位艺术家对其「第二故乡」的深情凝视与献礼。它轻盈，却承载着一份厚重的爱。Mia Nel用糖霜为香港的隐秘自然赋形，获Oi Ling Gallery认同并推广，使其美丽得以被看见、被触碰、被珍藏。

林静 - 咖啡温度 | 红棉树下
　　自问对咖啡没有甚么研究，只偏好日式咖啡。前一阵子在网上看到饮食达人投诉，城中有咖啡店供应的咖啡总是「微温」，未入口已凉了一半，质疑店家出品的专业水平。 　　然而，当我与来自北欧的朋友谈及此事，得到的反应却出奇地相反。他们不约而同地表示，初到香港咖啡店时，反而不习惯这里的咖啡温度「太热」－－烫口得要等好几分钟才能喝第一口。在他们的文化中，咖啡更像是一种日常的享受,温度适中，方便随时品尝，而非追
2026-01-31 02:00 HKT
红棉树下