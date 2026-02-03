曾安业 - 京港创科十五五布局 | 安业兴邦

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业
1小時前
今年作为「十五五」规划开局之年，高质量发展的蓝图正徐徐铺展。对香港而言，这不止是一份国家发展蓝图，更是一张关于自身定位与未来发展的「行动指引」，及早谋划布局，充分发挥潜质，将制度优势转化为实际动能，成为当前最重要的课题之一。

　　基于这样的思考，我近日向北京市政协提交了《关于深化京港产学研协同 助力北京建设国际创新科技中心的提案》。这项提案，不仅是为首都科创建言献策，同时亦是为香港开拓更广阔、更可持续的发展空间。

　　北京作为全国科创高地，全社会研发经费投入强度达6%，「三城一区」创新格局持续优化，中关村科学城建设纵深推进，人工智能、量子科技等新质生产力加速壮大。而香港作为内联外通的「超级联系人」和「超级增值人」，则在市场化、国际化拥丰富经验，在知识产权保护、国际市场对接、科技金融服务等领域优势突出，科技园、河套区等创科平台潜力无限。只要两地打通经胳，双剑合璧，定能成为国家科技自立自强「全国一盘棋」中的攻关主力量。

　　所以，我在提案中特别提出三项具体建议：

　　第一，以现时香港的「出海专班」为依托，拓展服务范畴，建立「北京研发+香港转化+国际落地」全链条协作机制。具体来说，专班新增科创成果国际转化服务模块，为量子科技、生物制造等前沿领域成果提供国际标准认证、专利跨境布局、海外场景对接等一站式支持；同时通过专班组织北京科企参与国际科创展，精准对接「一带一路」沿线国家技术需求，打通成果出海「最后一公里」。

　　第二，建构「京港科创人才互访计划」，加强两地科研、学术机构合作，北京市选派科研骨干通过专班赴港，学习国际科研管理、成果转化经验，同时邀请香港科研人才、产业专家参与北京重大科技项目攻关，一方面助力北京建设高水平人才高地，一方面有利香港吸收累积宝贵经验，为迈上新台阶储力。

　　第三，利用香港国际金融中心的融资优势，试点探索京港科创融资新工具，例如设立京港科创合作专项基金，重点支持中试阶段成果转化，扩大产学研转化资金渠道；整合北京证券交易所与香港资本市场优势，通过专班搭建「培育—融资—上市」全链条服务，不仅丰富北京科创企业融资方式，更能为香港资本市场注入优质创新资源。

　　「十五五」开局，既是国家的新篇章，也是香港重新确立创科定位的历史机遇。只要方向清晰、机制到位，香港完全有条件在国家科技自立自强的进程中，发挥不可替代的作用，并为自身经济转型与长远发展，打开一条更稳健的新路。

