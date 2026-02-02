Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 假如他未走远 | 任意行

张诺
4小時前
生活 专栏
內容

　　深夜，钢琴的涟漪在空气中缓缓止息，结他的拨弦如记忆深处的潮汐，悄然浮现。思绪被牵引，穿过时间的长廊，回到那个初听Beyond《旧日的足迹》的年轻午后。那时刚投入社会，办公桌上文件如山，收音机新闻简报的声浪是日常背景。唯独那前奏一起，我便会不自觉地搁下笔，推开满桌的纷乱，让自己完全沉入那旋律与词句中。

　　那一张在深水埗旧唱片店偶得的白版派台碟，素白封面上，歌名如刻，映着几个阳光少年的身影。岁月流转，这薄薄的promo copy始终在身边。唱片机上，唱针落下，黄家驹的声音伴着乐声流淌而出：「我要再次找那旧日的足迹，再次找我过去似梦幻岁月……」简单几句，却像一把温柔的钥匙，开启了心中那扇通往「过去」的门。歌里唱着乡土、变迁、思念与回望－－「脑里只有她的脸，掠过旧日片段……」那不仅是对故园的追怀，更像是一种精神原乡的召唤，在急速转动的都市巨轮间，为漂泊的心灵提供了一处可依傍的停泊点。

　　这让我不禁遐想：倘若1993年那场可悲的意外不曾发生，黄家驹没有英年早逝，故事的轨迹又会如何？他会不会成为香港的约翰．连侬（John Lennon）？以家驹的音乐才华、日益成熟的社会触觉，以及那份根植于市井却心怀远方的赤子之情，他极有可能循John Lennon创作路径并升华，高唱关于平等、自由与博爱的普世歌声。

　　可惜历史没有如果。1993年6月30日，家驹的脚步永远停在了异乡。然而，音乐比生命更顽强。约于1988年面世的《旧日的足迹》依然在响，那旋律穿过那年的夏天，穿过无数个像我今天这样的深夜，抵达耳畔。

张诺

