李飞帆 - 庆祝德国宝乔迁扩充 铜锣湾旗舰店全场家私电器1折起 | 企业热话

李飞帆
1小時前
　　德国宝全新湾仔骆克道旗舰店及乐富广场陈列中心，分别预计于今年3月下旬及6月上旬隆重开幕！为庆祝德国宝乔迁扩充，位于铜锣湾Fashion Walk的德国宝旗舰店全场家私电器将以1折起疯狂劲减！

　　多款热卖产品（陈列品）破底价只售$199起，包括原价$2,320的自家制雪糕机只售$199；而原价$1,880的超热卖产品超级全能饭煲，以及原价$1,480的光波万能煮食锅均只售$299！每日数量有限，上午10时正在德国宝铜锣湾旗舰店开卖，先到先得，售完即止。

*所有产品及赠品数量有限，售完或送完即止，恕不另行通知；如有任何争议，德国宝保留最终决定权。

日期：1月27日至2月8日　时间：早上10时至晚上9时

地点：京士顿街9号Fashion Walk地下及1楼G舖德国宝铜锣湾旗舰店　WhatsApp：6530 5963

