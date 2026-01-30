黄诗诗 - 广州文华 东方酒店新酒吧「梁」 | 诗诗酒乐园

现在去广州实在太方便，高铁约一个多钟便到。多谢广州文华东方酒店邀请，出席酒店全新酒吧「梁」开幕，并体验酒店两星米芝莲中菜餐厅「江」及水疗疗程，酒店位于太古汇旁边超方便，大满足！



先分享全新酒吧「梁」的开幕体验，酒吧以岭南建筑为灵感，加入五行元素及本地材料，创作出8款特色鸡尾酒。开幕派对除了可试其特色鸡尾酒之外，还每款鸡尾酒都配上不同的特色小食配搭。现场还有五行配合不同鸡尾酒的场景可以打卡，DJ打碟及现场表演，由黄昏一路玩到夜晚，非常好玩的体验！每杯鸡尾酒都各自精彩及各具特色，我尤其喜欢「木息」的清新果香及茉莉花香，亦喜欢「烟梁」的烟熏、乌龙茶及甘涩味道。



另外亦好开心试了酒店由著名大厨辉师傅主理的两星米芝莲粤菜餐厅「江」，点心及小菜都十分精致，尤其欣赏「长脚蟹蒸蛋」的鲜甜，齿颊留香。另外亦喜欢「烟熏乳鸽」上碟时的烟熏香气，皮脆肉嫰，好多汁，超好味！这次还试了酒店的水疗，按摩师非常专业及体贴，在烦嚣紧张的都市中，可让你放松心灵，感觉像在度假胜地般休闲，都市人真的很需要这种体验！不错！喜欢鸡尾酒、美食及水疗的朋友，下次去广州玩时，记得试试呀！



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗