Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄诗诗 - 广州文华 东方酒店新酒吧「梁」 | 诗诗酒乐园

诗诗酒乐园
诗诗酒乐园
黄诗诗
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　现在去广州实在太方便，高铁约一个多钟便到。多谢广州文华东方酒店邀请，出席酒店全新酒吧「梁」开幕，并体验酒店两星米芝莲中菜餐厅「江」及水疗疗程，酒店位于太古汇旁边超方便，大满足！

　　先分享全新酒吧「梁」的开幕体验，酒吧以岭南建筑为灵感，加入五行元素及本地材料，创作出8款特色鸡尾酒。开幕派对除了可试其特色鸡尾酒之外，还每款鸡尾酒都配上不同的特色小食配搭。现场还有五行配合不同鸡尾酒的场景可以打卡，DJ打碟及现场表演，由黄昏一路玩到夜晚，非常好玩的体验！每杯鸡尾酒都各自精彩及各具特色，我尤其喜欢「木息」的清新果香及茉莉花香，亦喜欢「烟梁」的烟熏、乌龙茶及甘涩味道。

　　另外亦好开心试了酒店由著名大厨辉师傅主理的两星米芝莲粤菜餐厅「江」，点心及小菜都十分精致，尤其欣赏「长脚蟹蒸蛋」的鲜甜，齿颊留香。另外亦喜欢「烟熏乳鸽」上碟时的烟熏香气，皮脆肉嫰，好多汁，超好味！这次还试了酒店的水疗，按摩师非常专业及体贴，在烦嚣紧张的都市中，可让你放松心灵，感觉像在度假胜地般休闲，都市人真的很需要这种体验！不错！喜欢鸡尾酒、美食及水疗的朋友，下次去广州玩时，记得试试呀！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
黄诗诗 - 意大利 艺术家酿酒师Bibi Graetz | 诗诗酒乐园
　　喜欢意大利葡萄酒的朋友都知道托斯卡纳（Tuscany）葡萄产区以「Super Tuscan」葡萄酒驰名，即是可以国际葡萄与本土葡萄混酿，以现代酿酒技术酿制优质葡萄酒，法定为IGT级别，比传统DOC及DOCG级别多点自由度，而很多Super Tuscan葡萄酒更被称为膜拜酒（Cult Wine）。但与此同时，另一托斯卡纳著名膜拜酒酒庄Bibi Graetz却只用本土老树籐葡萄而成名。庄主Bibi
2026-01-16 02:00 HKT
诗诗酒乐园