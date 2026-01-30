Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 陶瓷之美 | 任意行

张诺
1小時前
生活 专栏
　　新年家中聚会，朋友看到我多年前买的芬兰姆明杯，说90年代的出品已成为收藏品，有价有市。话题一起，席间各自分享心爱的陶瓷收藏，最得我心的是英国Portmeirion植物园系列，和来自北欧的Swedish Grace（瑞典优雅系列）。

　　Portmeirion的Botanical（植物系列），是英国设计传奇Susan Williams-Ellis（苏珊）在1972年创造的永恒经典。它的魅力，在于将一整座花园的盎然生机，细致入微地绘画于瓷器中。

　　据说设计的灵感源于一本19世纪的植物学古籍中的精美插画。苏珊撷取不同的花卉，如玫瑰、银莲花、百合等，让每一件餐具都拥有独一无二的花朵主角，再以标志性的手绘绿叶边框统一起来。这种「随意搭配」的巧思，在当时极具创新，也让每一次摆设餐桌，都像在编排一首独特的自然诗篇，也让很多店舖买手大跌眼镜，他们曾说顾客只会购买图案一样的茶具。

　　如果植物系列是一首田园诗，那么瑞典优雅系列便是一阕极简的日本俳句。这个由瑞典品牌Rörstrand自1930年代推出的经典系列，至今在北欧家庭中仍经常见到，挪威女友已收藏了廿多年，让到访的朋友使用。

　　系列最大的特色是杯身朴素而精致的浮雕纹理，灵感源自丰饶的麦穗形状，没有任何繁复的彩绘，仅以浅粉红、燕麦色、草甸绿、灰蓝等沉静柔和的色泽，搭配温润的釉面，便传递出北欧设计中那份对功能与形式的极致追求，为餐桌带来一抹清新自然的色彩。陶瓷材质触感温润，冬日早晨手握一杯咖啡，非常有手感。

