KellyChu - 记录时代洪流中的爱与坚持 爱国企业家陶哲甫传记出版 | Executive日记

系人都知Kelly钟意读书，特别敬重对中国有贡献嘅人，其中一位企业家陶哲甫（1922-2015），生于江苏南京，喺战乱年代成长，曾落户缅甸、泰国、新加坡长达27年，最后定居香港。佢始终挂着祖国，改革开放后持续投身中国物业投资及发展业务，曾负责规划当时被誉为「中国第一高楼」的南京金陵饭店。陶生嘅子女特意邀请传媒人，书写《砥砺奋进 终成大道－－企业家陶哲甫传》，讲述父亲的故事。传记近期出版，小妹当然去了解多啲，捧读学习。



要书写人物传记，前期工作必不可少。陶哲甫嘅小儿子陶锡祺告诉Kelly，佢哋由前年11月左右开始准备，期间邀请研究员作背景调查及梳理资料，同时作者梁景鸿及陈伊敏开始访问陶哲甫嘅亲友，仅1年时间就极高效地产出传记。佢透露，现时公司有一间办公室，专门用作收藏所有相关嘅旧照片及文件，可从中追溯往昔。



传记分为上下两篇，前一部分细数陶哲甫嘅生平经历，令小妹有机会一窥大企业家嘅视野与选择；后一部分则借助亲友嘅描述，展现佢作为丈夫、父亲等角色嘅一面，诸如定期手写家书等细节，又为佢嘅形象增添几分暖色。



梁景鸿形容，陶哲甫喺最乱嘅年代成长，但成为了好敦厚嘅企业家，为无法与佢面对面交流感到可惜。陈伊敏则指，陶哲甫嘅故事唔单止系华商嘅奋斗史，亦系一个家庭在时代洪流当中嘅爱与坚持，「咩系担当、咩系企业家精神、咩系爱，书中可以找到答案」。



KellyChu