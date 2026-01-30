Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 令人惊艳的玥派中菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　扎根香港70载的美心集团，是我最欣赏的餐饮集团之一。由1956年于中环成立首间美心，该集团迄今已发展成全港最大餐饮集团，拥2000间食肆，范围覆盖中菜、西菜、日本菜、东南亚菜、快餐、西饼、咖啡店及机构餐饮服务。业务取得如此佳绩，皆因其管理层与时并进，善于掌握客人口味喜好，于出品方面不断创新去迎合食客口味变化。踏入集团成立70周年的本月初，美心又有一间全新概念的新店「玥派」于旺角朗豪坊开业，瞬即成新蒲点。

　　旺角游人以年轻人居多，玥派主打新派中菜，以粤菜为根基，并揉合时下年轻人所喜欢的适度香辣元素与富创意演绎手法，去俘虏他们的味蕾。菜单上既有午晚均有供应的新派粤式点心，更有注入创新元素的巧手当代中菜。饮品方面以茶为主轴，设茶艺师调制多款特色茶饮，如糯香熟普洱、云南冻干墨红玫瑰养生茶、经12粒钟低温萃取的冷泡茶系列等等，另备适合年轻人口味的创意中式茶酒调饮。

　　我与友人上周去新店先尝为快。头盘先来4款创意粤点：带川式麻香的麻辣烧卖、揉合欧陆风情的西班牙火腿萝卜糕、散发啖啖薯香的薯不简单薯仔包、外观夺目内馅流心美味的陶土金沙球；接着是多款精彩新派中菜登场，包括以鲜虾蚬为主角的陈年花雕熟醉杯、辣酱潮州豆干、火焰黑叉烧（见图）、黄鱼蒸手剁肉饼、麻辣水煮牛脷、葱油脆皮鸡、八両姜鸡蛋炒饭及甜品酒酿米麻薯凤凰奶、特级桃胶鲜莲子炖银耳，均为令人惊艳的色香味俱全创意菜式，让我们味觉与视觉都获极大满足。

　　一问之下，怪不得，原来该店厨政是由美心中菜部总厨师高维远师傅亲自主理。由学徒出身的他，入厨已40载，精于烹调粤菜，擅长在传统中菜基础上加入创新意念与食材，开创中菜美馔新一面，其精湛而富创意的烹调于多次烹饪大赛中获奖。

麦华章

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
麦华章 - 拉丁美洲国民美食 | 玫瑰人生
　　最近一趟南美洲之旅，我们游走了巴西、乌拉圭、阿根廷及智利这4个国家，在游览风景名胜之余，我们不忘搜寻可体验当地风味的美食。于阿根廷、智利及乌拉圭，我们喜尝了一款这3个西班牙语系拉美国家奉为国民美食的馅饼Empanada，此当地寻常美食既美味好吃，又价钱相宜兼随处可吃到，我们尤为喜爱，差不多成了我们每餐不可或缺的头盘开胃菜。 　　Empanada外观（见图）有点似我们港式角仔，通常体形较大
2026-01-23 02:00 HKT
玫瑰人生