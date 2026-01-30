麦华章 - 令人惊艳的玥派中菜 | 玫瑰人生

扎根香港70载的美心集团，是我最欣赏的餐饮集团之一。由1956年于中环成立首间美心，该集团迄今已发展成全港最大餐饮集团，拥2000间食肆，范围覆盖中菜、西菜、日本菜、东南亚菜、快餐、西饼、咖啡店及机构餐饮服务。业务取得如此佳绩，皆因其管理层与时并进，善于掌握客人口味喜好，于出品方面不断创新去迎合食客口味变化。踏入集团成立70周年的本月初，美心又有一间全新概念的新店「玥派」于旺角朗豪坊开业，瞬即成新蒲点。



旺角游人以年轻人居多，玥派主打新派中菜，以粤菜为根基，并揉合时下年轻人所喜欢的适度香辣元素与富创意演绎手法，去俘虏他们的味蕾。菜单上既有午晚均有供应的新派粤式点心，更有注入创新元素的巧手当代中菜。饮品方面以茶为主轴，设茶艺师调制多款特色茶饮，如糯香熟普洱、云南冻干墨红玫瑰养生茶、经12粒钟低温萃取的冷泡茶系列等等，另备适合年轻人口味的创意中式茶酒调饮。



我与友人上周去新店先尝为快。头盘先来4款创意粤点：带川式麻香的麻辣烧卖、揉合欧陆风情的西班牙火腿萝卜糕、散发啖啖薯香的薯不简单薯仔包、外观夺目内馅流心美味的陶土金沙球；接着是多款精彩新派中菜登场，包括以鲜虾蚬为主角的陈年花雕熟醉杯、辣酱潮州豆干、火焰黑叉烧（见图）、黄鱼蒸手剁肉饼、麻辣水煮牛脷、葱油脆皮鸡、八両姜鸡蛋炒饭及甜品酒酿米麻薯凤凰奶、特级桃胶鲜莲子炖银耳，均为令人惊艳的色香味俱全创意菜式，让我们味觉与视觉都获极大满足。



一问之下，怪不得，原来该店厨政是由美心中菜部总厨师高维远师傅亲自主理。由学徒出身的他，入厨已40载，精于烹调粤菜，擅长在传统中菜基础上加入创新意念与食材，开创中菜美馔新一面，其精湛而富创意的烹调于多次烹饪大赛中获奖。



麦华章