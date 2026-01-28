Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 《异曲同梦》 | 任意行

任意行
任意行
张诺
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　中英剧团正在上演的《异曲同梦》改编自著名音乐剧Merrily We Roll Along，谈友情、说理想，都是老生常谈的话题，但仍然让人感动。

　　主角Franklin是当红音乐人和电影制作人，故事以倒叙法展开，以Franklin的名成利就为起点，逐步带出他如何与挚友决裂、放下初心，何以失去第一段婚姻；当日与填词好友Charley并肩作战，努力创作，由遭人白眼至备受赏识的经历。

　　既然结局已定，如何吸引观众留心看下去，就要看编剧、导演和演员的功力了。

　　在一段段「回带」中，我们看到时间的流动，三名挚友的生活充满憧憬、盼望，互相支持，就如剧本英文原名的意思快乐地生活着，意喻往昔的日子才是快乐的。

　　剧中有不少歌曲穿插，要迁就原曲又兼顾剧情，填词须更下功夫。各演员都是唱家班，令演出更形丰富。一首《至少我们快乐过》相信唱出了很多台下观众的心声－－「昨日渐离去 往事自由也美丽 快乐路途肆意追 肆意追 有梦相随」。

　　随着剧情的进展，角色过得越来越开心。回到二十年前的轻狂岁月，主角们在天台上看流星雨，没有生活的枷锁，只有对未来的期盼，不就是你和我吗？

　　不过，结局也许还未定，只要决心够大，仍可拾回一路上丢失的梦想、爱情、友情与初衷。

张诺

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
11小時前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
16小時前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
9小時前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
7小時前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
16小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
7小時前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
13小時前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
8小時前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
8小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
张诺 - 金龄巧手凝住香港味道 | 任意行
　　周末市集里，一摊五彩缤纷的「甜点」引人驻足－－砵仔糕泛着红豆光泽，西多士淋着糖酱，黑芝麻卷细腻如菲林卷，鲜虾粉肠透出粉嫩纹理。伸手欲取，才惊觉每一件皆是蜡烛。这是「救世军耆才．拓展」计划下「烛目企业家」的巧思之作，由一群金龄创业家以蜡重塑港式饮食记忆，逼真得让人忍不住莞尔：「睇得唔食得，却更教人回味。」 　　网上不少顾客留言赞叹：「以为系真点心，近睇先知系蜡烛！」「买咗件『西多士』返屋企
2026-01-26 02:00 HKT
任意行