张诺 - 《异曲同梦》 | 任意行

中英剧团正在上演的《异曲同梦》改编自著名音乐剧Merrily We Roll Along，谈友情、说理想，都是老生常谈的话题，但仍然让人感动。



主角Franklin是当红音乐人和电影制作人，故事以倒叙法展开，以Franklin的名成利就为起点，逐步带出他如何与挚友决裂、放下初心，何以失去第一段婚姻；当日与填词好友Charley并肩作战，努力创作，由遭人白眼至备受赏识的经历。



既然结局已定，如何吸引观众留心看下去，就要看编剧、导演和演员的功力了。



在一段段「回带」中，我们看到时间的流动，三名挚友的生活充满憧憬、盼望，互相支持，就如剧本英文原名的意思快乐地生活着，意喻往昔的日子才是快乐的。



剧中有不少歌曲穿插，要迁就原曲又兼顾剧情，填词须更下功夫。各演员都是唱家班，令演出更形丰富。一首《至少我们快乐过》相信唱出了很多台下观众的心声－－「昨日渐离去 往事自由也美丽 快乐路途肆意追 肆意追 有梦相随」。



随着剧情的进展，角色过得越来越开心。回到二十年前的轻狂岁月，主角们在天台上看流星雨，没有生活的枷锁，只有对未来的期盼，不就是你和我吗？



不过，结局也许还未定，只要决心够大，仍可拾回一路上丢失的梦想、爱情、友情与初衷。



张诺