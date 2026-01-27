Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 蟹肉蛋白煎琵琶燕 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　论香港粤菜的经典滋味，「焗酿蟹盖」绝对占一席。这道考验厨师手艺的功夫菜，先将手拆鲜蟹肉与洋葱、白汁细心炒制，填回蟹盖，裹上金黄面包糠，放入焗炉焗出外酥内鲜的绝妙口感，每一口都是浓郁蟹香与酥脆外壳的交响曲。

　　然而，经典之所以不朽，在于它能成为创新的基石。屹立于港式粤菜顶端的家全七福酒家，正是这样一处让传统绽放新意的所在。这里的厨艺不仅止于承传，更在于敢于蜕变。从「焗蟹盖」这座高峰出发，他们开辟了一条更见精致与清雅的蹊径－－「蟹肉蛋白煎琵琶燕」。

　　这道佳肴，可谓一场味觉与视觉的「减法艺术」。舍去了浓重的奶油白汁与焗烘，厨师将一缕缕雪白的鲜拆蟹肉丝，轻柔融入蛋白之中，再点睛般混入丝丝晶莹燕窝。全凭巧手塑成蟹盖之形，于镬仔中细火慢煎。成品不见惯常的金黄霸气，反而通体呈现高雅素净的雪白，恍如一件温润如玉的艺术品。

　　食味亦从「香浓」转向「清纯」。没有热焗炽烈香气干扰，顶级蟹肉本身的甘甜与海洋鲜味被放大，蛋白的滑嫩与燕窝的清润口感层层叠加，在舌尖上演一曲清新脱俗的鲜味协奏。更显心思的是，大厨最后淋上一泓以秘制高汤熬成的透明玻璃芡。这芡汁清中带鲜，余韵悠长，不仅为菜品添上动人光泽，其深邃的回甘滋味，更仿佛将所有鲜美升华、凝聚，真正起到了画龙点睛的神效。

　　从金黄酥焗到雪白慢煎，从浓郁饱满到清雅纯粹，顶级粤菜的创新，并非摒弃传统，而是对食材本味更极致的追求。

林静

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
17小時前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
11小時前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
11小時前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
8小時前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
3小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
15小時前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
更多文章
林静 - 物语如诗 | 红棉树下
　　到西九M+看赵无极展览，发现其他展览也很精彩。「物件．空间．互动」展出过去七十年来在亚洲制造及受其影响的500多件家具、建筑、平面艺术等设计作品，就像是走进一部立体的亚洲当代设计史，有些作品是历久常新，有些会勾起儿时回忆。 　　其中有三张椅子让人百看不厌。 　　日本设计师柳宗理的「蝴蝶凳」两片优雅的合板翼面相依，以精准的压力相扣，轻盈得仿佛随时会振翅。它不仅是座椅，更是空间的诗句－
2026-01-24 02:00 HKT
红棉树下