林静 - 蟹肉蛋白煎琵琶燕 | 红棉树下

论香港粤菜的经典滋味，「焗酿蟹盖」绝对占一席。这道考验厨师手艺的功夫菜，先将手拆鲜蟹肉与洋葱、白汁细心炒制，填回蟹盖，裹上金黄面包糠，放入焗炉焗出外酥内鲜的绝妙口感，每一口都是浓郁蟹香与酥脆外壳的交响曲。



然而，经典之所以不朽，在于它能成为创新的基石。屹立于港式粤菜顶端的家全七福酒家，正是这样一处让传统绽放新意的所在。这里的厨艺不仅止于承传，更在于敢于蜕变。从「焗蟹盖」这座高峰出发，他们开辟了一条更见精致与清雅的蹊径－－「蟹肉蛋白煎琵琶燕」。



这道佳肴，可谓一场味觉与视觉的「减法艺术」。舍去了浓重的奶油白汁与焗烘，厨师将一缕缕雪白的鲜拆蟹肉丝，轻柔融入蛋白之中，再点睛般混入丝丝晶莹燕窝。全凭巧手塑成蟹盖之形，于镬仔中细火慢煎。成品不见惯常的金黄霸气，反而通体呈现高雅素净的雪白，恍如一件温润如玉的艺术品。



食味亦从「香浓」转向「清纯」。没有热焗炽烈香气干扰，顶级蟹肉本身的甘甜与海洋鲜味被放大，蛋白的滑嫩与燕窝的清润口感层层叠加，在舌尖上演一曲清新脱俗的鲜味协奏。更显心思的是，大厨最后淋上一泓以秘制高汤熬成的透明玻璃芡。这芡汁清中带鲜，余韵悠长，不仅为菜品添上动人光泽，其深邃的回甘滋味，更仿佛将所有鲜美升华、凝聚，真正起到了画龙点睛的神效。



从金黄酥焗到雪白慢煎，从浓郁饱满到清雅纯粹，顶级粤菜的创新，并非摒弃传统，而是对食材本味更极致的追求。



林静