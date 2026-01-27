Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦 - 反思战争之殇 | 在岛上读书

在岛上读书
在岛上读书
李梦
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　如今世界局势颇不太平：新年伊始，委内瑞拉总统被美军突然抓捕；特朗普对格陵兰岛虎视眈眈；以色列与加沙冲突未息，数十万加沙儿童饱受战火摧残……人类文明数千年，社会演进至今，世界上真正「无战」的时间仍屈指可数。

　　去年是世界反法西斯战争胜利八十周年，众多导演、作家和艺术家皆以此为题创作，反思战争之殇，而其中尤其让我印象深刻的，是香港三联书店出版、凤凰卫视编著的《焦土之上：行走在二战历史的现场》。

　　本书由凤凰卫视5集同名纪录片延伸而来，分作5个章节，分别聚焦二战时期不同战场，例如第一章《那一天》重温欧洲多国在二战前的社会和民生景状，思考战争缘起；第三章《持久战》聚焦中国战场，透过七七事变、百团大战等关键时间和战役，重现十四年抗战之于国家和国人的重创，提醒我们不忘国耻，珍爱和平。记者行走在八十年前战场时采写的手记，众多珍贵的史料和相片，让这本书可读性甚高又不乏现场感。于书页之间，仿佛穿越时空回到硝烟战火之中，于光暗之间，感悟人性的光亮。

　　战争虽未止息，但人性深处的温暖与爱，让我们有信心期待真正和平的到来。

李梦

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
17小時前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
11小時前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
11小時前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
8小時前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
3小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
15小時前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
更多文章
《书店日记》书封
李梦 - 一间名叫「书店」的书店 | 在岛上读书
　　18岁时，英国人肖恩在苏格兰小镇路过一间名叫「书店」的书店，他和朋友打赌：这间店到年底一定关门大吉。谁想到，13年后，肖恩竟买下那间「书店」。 　　9年前，肖恩出版了一本书，取名《书店日记》（The Diary of a Bookseller）。我们印象中的「书店日记」每每是颇具文化修养和情怀的店主或店员，与著名作家、艺术家等交往的故事，谈笑风生，往来无白丁；而肖恩的书里，通篇尽是「毒舌
2026-01-19 02:00 HKT
在岛上读书