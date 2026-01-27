李梦 - 反思战争之殇 | 在岛上读书

如今世界局势颇不太平：新年伊始，委内瑞拉总统被美军突然抓捕；特朗普对格陵兰岛虎视眈眈；以色列与加沙冲突未息，数十万加沙儿童饱受战火摧残……人类文明数千年，社会演进至今，世界上真正「无战」的时间仍屈指可数。



去年是世界反法西斯战争胜利八十周年，众多导演、作家和艺术家皆以此为题创作，反思战争之殇，而其中尤其让我印象深刻的，是香港三联书店出版、凤凰卫视编著的《焦土之上：行走在二战历史的现场》。



本书由凤凰卫视5集同名纪录片延伸而来，分作5个章节，分别聚焦二战时期不同战场，例如第一章《那一天》重温欧洲多国在二战前的社会和民生景状，思考战争缘起；第三章《持久战》聚焦中国战场，透过七七事变、百团大战等关键时间和战役，重现十四年抗战之于国家和国人的重创，提醒我们不忘国耻，珍爱和平。记者行走在八十年前战场时采写的手记，众多珍贵的史料和相片，让这本书可读性甚高又不乏现场感。于书页之间，仿佛穿越时空回到硝烟战火之中，于光暗之间，感悟人性的光亮。



战争虽未止息，但人性深处的温暖与爱，让我们有信心期待真正和平的到来。



李梦