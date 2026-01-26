月理万机 - 万众汇流于此 世界由此相连 | 月理万机

2025年香港国际机场在客、货流量均有亮丽成绩，全年接待旅客总数更达6100万人次，较去年上升15%。圣诞旺季期间流量尤为强劲，共有8天的单日超过20万人次。货运方面，全年货运量增长2.7%，达507万公吨。



去年香港新增30个航点，包括阿布扎比、布鲁塞尔及达拉斯等地。我们会继续积极拓展航空网络，为旅客提供更广泛的出行选择，带动客运量增长。



去年我们特别在转机领域上加大投入，12月访港及过境/转机旅客录得双位数增长。我们将提升候机体验视为加强对转机旅客吸引力的重要策略，使更多旅客愿意选择经香港转飞全球。



为此，我们推出多项专为转机旅客而设的服务与活动，为候机时段注入更丰富的选择与惊喜。其中，「香港转机好时光：文化工作坊」自推出以来反应热烈，首3个月有超过3000名旅客参与，网上获得广泛好评。这项免费手作体验，让旅客善用候机时间，亲手制作富有香港特色的纪念品，例如印有地标字样的马赛克瓷砖杯垫、港式养生凉茶包及彩绘麻将等，为旅程留下独特回忆。



此外，我们亦为转机时间超过7小时的旅客推出3条各具特色的免费中转游路线，让旅客能以最便捷的方式走进城市，在短暂停留中亲身感受香港的文化魅力。



这份从旅客出发的用心，获得国际肯定－－香港国际机场于第32届「世界旅游奖」中，从11个竞争对手中脱颖而出，荣获「全球最佳顾客体验机场」，并同时夺得多项荣誉。这不仅是对我们服务品质与创新的嘉许，更是全球旅客与国际业界对整个团队持续追求卓越的认可。



每天有数万名转机旅客途经香港，连接全球逾200个目的地。未来，我们将继续拓展航点覆盖，增强全球连接能力，并持续提升和完善营运的各个环节，巩固香港作为国际航空枢纽的地位，让机场成为连结世界、展示香港魅力的平台，迎接航空业的新时代。



香港机场管理局

航空枢纽发展总监

方瑞文