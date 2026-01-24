李纯恩 - 冰天雪地 | 好好过日子

最近多得特朗普日说夜说，说得格陵兰爆红。这天看YouTube，正好看见无线电视拍的旅游节目《世界零距离》介绍格陵兰，主持人方东升从海里捞起一块千年冰，在阳光照耀下晶莹剔透，见之亲切感油然而生。



上次到南极旅行，坐冲锋艇去看冰川，海面上漂满了从冰川流出来的浮冰，浮冰有雪白的有透明的，雪白的是新冰，透明的老冰。老冰就是千年冰，眼前顿时满目岁月流淌。那次随手捞起了一大块形状如水晶雕塑的老冰，在阳光下晶莹剔透，非常好看。我让同在一条冲锋艇上的廖启智双手捧着冰块拍了几张有趣的照片，然后把冰块带回船上，千年冰配威士忌，如今回想真是美好的记忆。



格陵兰一年中有十个月冰天雪地，当初北欧人到了这个大岛发现几乎看不见绿地，基于美好的愿望，起了个Grønland的名字，也就是英文的Greenland，绿色的土地。据说那时就因为这个名字，吸引了许许多多北欧人移居过来，过来之后才知道那里除了冰天雪地还是冰天雪地。



我曾经想过去格陵兰旅行，因为去过南极没有到过北极，看过野生企鹅没有看过野生北极熊。最近因为特朗普惦记格陵兰，令这个世界第一大岛又频频被人提起。网上有一段调侃评论是说格陵兰自古就是中国的，因为根据金庸小说《倚天屠龙记》所述，张翠山和殷素素为了躲避金毛狮王谢逊追杀，乘桴一路向北漂流，漂到北极，登上冰天雪地的冰火岛，这岛是张翠山发现的，翠山就是Greenland，因而名之。呵呵，真是天才发现。根据这个说法还可以继续延伸：Greenland夫妇住在岛上喜获麟儿，生了第一代原住民张无忌，这「格陵兰自古就是中国的」证据便更加确凿。看来特朗普去跟丹麦人讨格陵兰是找错对象了。



李纯恩