何明新 - 赤柱天后镇庙之宝－－老虎皮 | 猛料阿Sir讲古

赤柱天后镇庙之宝－－老虎皮 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
2小時前
生活 专栏
內容

　　70年代尾港岛南由石澳至赤柱多个海湾是偷渡客和越南船民抢滩热点，更怀疑有救生员勾结偷渡集团，黄昏后以烧垃圾为名，燃烧枯树枝、废胶和木柴为偷渡船导航。我们机动部队（蓝帽子）被抽调到这些海滩当「反偷渡更」，情况很快得到改善，我们当更变成四处「游山玩水」。一次偶然走入赤柱「天后庙」，见有一块老虎皮挂在庙内，庙祝说是近年送给阿玛（天后）的，其他的他也不大清楚。

　　据当时一些老街坊所知，该老虎皮是来自日本占领赤柱时，一些印度警察（当时称为宪查）在赤柱囚禁外国人的集中营附近猎杀的。

　　当时旧赤柱警署重门深锁，已于1974年停用，搬到对面新建成的警署，获一些曾在旧警署驻守的同事告知，该挂于天后庙的老虎皮原是挂在旧赤柱警署的署长（Sub-divisional Inspector （SDI））办公室内，不知甚么原因，搬警署时没有搬到新警署。

　　要把一头老虎剥皮及把皮制成一件挂饰，是需要一定专业技术和化学药品等，在日本占领香港时期，相信一定是日本人做的，本来始终一直仍是一个谜。

　　所谓「踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫」，近日研究日本占领香港历史时，在两本书中找到两个「目击证人」记录了有关猎杀老虎和剥皮做标本等资料。1930年代在香港大学任教的香乐思Geoffrey A.C. Herklots教授，日本占领时被囚禁于赤柱集中营，在他的书《Hong Kong Countryside野外香港岁时记》记录了：「我们被日军囚于赤柱时，正好有老虎在该地出现。从此黄昏时在集中营走动很危险， 因为守卫很紧张，一有可疑，便会向我们开枪。后来发现老虎脚印，我检验过确实是。故事传开，老虎进入集中营后被射击，且在中文或日文报纸登了死老虎的相片，这相片我看过。」

　　另一本英文书是《The First Shall Be Last：The War Journal of John Charter and Memoirs of Yvonne Charter》中的战俘日记，记录了建筑师John Charter的见闻：「1942年5月30日早上，一名营内人士见到营外近海滩处有一只老虎，4呎6吋长，2呎6吋至3呎高，该头老虎袭击一中国人守卫（警察（宪查））及爪伤其面部，大批宪查出动搜捕这头老虎，最后在赤柱村附近将其击毙，而一起的雌老虎和两小老虎则逃入山内，这些老虎一般都是从中国内陆游水到香港。而负责剥老虎皮及制成标本的是曾在香港牛奶公司屠房工作的被拘留人士Bradbury。后来Bradbury说他是在日本宪兵东分区总部跑马地警署（笔者注：应是当时的东区警署，即旧湾仔警署，现今的香港国际仲裁中心）在一禁闭的房间内剥老虎皮，食物由一中国厨子负责，该老虎是头约3岁的野生老虎，约250磅重，成功处理好的虎皮更会用专用飞机运到日本，献给日皇。在追捕该老虎家庭时，分别有一名日本宪兵死亡和一印度宪查被爪伤。」

　　「老虎皮」最后能留在香港，相信是因为制造虎皮标本需要长时间，随后日军在各战区节节败退，最终投降和把虎皮弃于旧赤柱警署内。

