邓达智 - 重拾炒米饼滋味 | 智智乐GO

也已忘记我家哪一年，停止自家制作贺年乡土炒米饼；于在下10岁？11岁？留下印象非常深刻，永难忘记我们家制作炒米饼的香与味，更有制作期间的过程与环境。



每年冬至之后，家中便开始忙碌起来；大扫除，整鱼龙（年糕），炸油角煎堆⋯⋯都是后话，备靓米磨粉、制糖、糖腌肥猪肉、炒香花生然后压碎、炒芝麻、储柴用在大灶下烧火烘饼。



诸物俱备，联络亲戚女眷来家帮手；住得近的晚上回去次晨再来，住得较远那些年交通不方便，例如住港岛的姨婆、住元朗的姑姐、住辋井围的大姨；留宿近一星期，直至将堆积如山的炒米饼圆满完成。



揼饼事不离实，另一方面以揼饼之名，平常不容易在外面留宿已出嫁女性，得此机会，回到娘家跟父母多聚首聊天；姊妹们借此日日夜夜详谈。尤其住在港岛的姨婆，难得跟祖母，姊妹俩一星期内谈尽自半年前聚首以来的闲话。小孩的我们趁大人忙碌，如非上山下河，顽尽平常难得的野孩子行径；便是屈膝坐在大灶前面，帮助送柴烧火，一面等待新饼烘好，急忙尝上第一口。



这段日子，将糖及粘米粉匀循混糖一体，揼饼、烘饼、排饼、装嵌⋯⋯忙过不亦乐乎，已无机会煮弄平时家中正常的饭餸，唯有煲一大锅大芥菜猪骨汤送米饭，或大芥菜烧猪骨粥供大家当小食养肚；不过几天，却是童年美好的回忆。



自从家中停止制作炒米饼，其他亲戚或乡里总会送来他们的制作，味道跟我家制作相近，欢迎得很。



过不了多久，吾乡已无人揼饼，自己也离开了香港，到外面继续上课。回流，再也难觅旧时味道，靠近农历年，间中也有朋友送来其他乡村或深圳河对岸原居民乡村制作的炒米饼，一般只具备花生馅，再也见不到我们家过去每年必做，肥猪肉被糖腌至玻璃透明香喷喷的猪肉饼，既薄且脆芝麻薄饼。从失望到绝望，已放弃寻找美味炒米饼。



因治疗膝痛，每月两次上广州，却在入住的宾馆楼下小菜馆，见到包装简洁企理的炒米饼，初看并不吸引，后经老板娘一再保证这炒米饼美味；即管试试⋯⋯虽然跟我家过去的制作有颇大距离，却是味蕾与质感的重新体验；材料为碎粒花生及芝麻蓉，初吃不觉，再吃啖出咸香与嚼劲，越吃越好味，决定入货过年应用。



邓达智