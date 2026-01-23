查小欣 - 《玥派》治疗系中菜茶饮 | 查乜料

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣
2小時前
　　旺角朗豪坊新开的治疗系中菜茶饮《玥派》，主打中菜×巧手点心×创意茶饮，晚饭可同享匠心小菜、虾饺烧卖和讲究茶饮，才刚开业十多天已成新蒲点，座无虚席。

　　从繁忙的商场踏进《玥派》，入门处朴实的石材Tea Bar，正在炮制糯米熟普洱「碎银子」，云南冻干墨红玫瑰养生茶，手泡纯茶橙桂花乌龙及茶泡拿铁等，茶香迎客，静谧。喜冻茶者，有12小时低温萃取制作的冷泡茶系列「月中有桂」，放在大圆扁玻璃瓶，注威士忌杯，加冰；紫色蝶碗花气泡茶、Earl Grey气泡茶用香槟杯饮，好玩好饮，打卡之选。多款创意鸡尾酒，成为年轻人最爱打卡的「中式茶酒」。酒单丰富，开了瓶「玉鸽」红酒佐餐，美酒佳肴。

　　全天候供应点心，尝了四款点心：「麻辣烧卖」传统烧卖肉汁饱满，带花椒川式麻香，惹味。鲜虾饺，饺皮薄、虾弹牙。「薯不简单」，薯仔制包，软熟阵阵薯香。陶土金沙球，用竹炭粉与糯米粉打造灰银metallic外观，咬开，缓缓流出牛油炒香的红心鸭蛋黄金沙。

　　必食招牌葱油脆皮鸡，我是「葱控」，食到舔舔脷，自家制葱油煮炼八小时，配干葱炒香的黑色干葱酱，上桌前再加入即炒鲜葱，鸡皮酥脆肉细嫩，香气温润，有层次。鲜辣剁椒黄花鱼，起骨，鱼肉切成「一梳梳」形态，排回鱼形，辣度恰到好处。

　　尤其推介水煮牛舌，陈年花雕熟醉蚬虾杯，火燄黑叉烧，潮州辣酱豆干。记住留肚食多姿多彩的甜品：酒酿米麻糬凤凰奶，特级桃胶鲜莲子炖银耳，最爱食材丰富的鲜莲子桃胶大满贯。

查小欣

查乜料