梁家权 - 乳猪最好味部位 | 好味大过天

想不到中午的商务饭局，也有大红片皮乳猪全体侍候，不得不说主人家真懂得点菜，因为「家全七福」的烧乳猪不仅烧得特别出色，更在于煎皮拆骨的工夫做得相当仔细。



侍应将烧乳猪分件送到各人面前，第一回当然是吃皮。那块薄如纸的脆皮，没有黏着一层雪白脂肪，虽然有人笑称那是不折不扣的「baby fat」，咬落去不觉肥腻，但此店的乳猪皮就只是皮，脆卜卜而不油，选猪选得好。第二回是店家把乳猪全体的骨和肉拆出来，猪手猪脚一堆，髀肉肩肉臀肉不会捞乱，然后猪肋骨两三支一组，然后捧来逐一询问客人喜好。这等工夫须用心才做得妥贴，让客人一目了然自选心头好。



隔几个位瞄到公关大姐大叶洁馨忘情地啃骨头，从𦧲出来的骨头判断，她吮了猪脚仔和两根肋骨，不禁暗叹她真识食！乳猪皮流于香脆，而未及满月的猪仔，也不可能养出肉味来。惟有猪手猪脚仔郁动较多，筋肉口感带韧性，吮得特别过瘾。



不过，论惹味，肋骨无得顶，皆因烧乳猪时，酱汁主要搽在胸腔，烤过的酱汁散发更浓的咸香味，而肋骨与肋骨之间还有柔韧筋膜，也附着一些肉，细意可吮出真滋味，是乳猪全体中最上品部位。



本与邻座正讨论「邵逸夫奖」今年起会增设第四个甚么奖项，按当今科学发展的大趋势推断，在原有的天文学、生命科学及医学、数学科学之外，新奖项应与人工智能的基础科学有关，大家都认为虽不中亦不远矣。但我急忙把讨论暂时煞停，既然月底将正式公布，反正我们没有本事攞「邵逸夫奖」，提示各人先抢吃肋骨，是当前最实际的大奖。



梁家权