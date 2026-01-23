Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权 - 乳猪最好味部位 | 好味大过天

好味大过天
好味大过天
梁家权
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　想不到中午的商务饭局，也有大红片皮乳猪全体侍候，不得不说主人家真懂得点菜，因为「家全七福」的烧乳猪不仅烧得特别出色，更在于煎皮拆骨的工夫做得相当仔细。

　　侍应将烧乳猪分件送到各人面前，第一回当然是吃皮。那块薄如纸的脆皮，没有黏着一层雪白脂肪，虽然有人笑称那是不折不扣的「baby fat」，咬落去不觉肥腻，但此店的乳猪皮就只是皮，脆卜卜而不油，选猪选得好。第二回是店家把乳猪全体的骨和肉拆出来，猪手猪脚一堆，髀肉肩肉臀肉不会捞乱，然后猪肋骨两三支一组，然后捧来逐一询问客人喜好。这等工夫须用心才做得妥贴，让客人一目了然自选心头好。

　　隔几个位瞄到公关大姐大叶洁馨忘情地啃骨头，从𦧲出来的骨头判断，她吮了猪脚仔和两根肋骨，不禁暗叹她真识食！乳猪皮流于香脆，而未及满月的猪仔，也不可能养出肉味来。惟有猪手猪脚仔郁动较多，筋肉口感带韧性，吮得特别过瘾。

　　不过，论惹味，肋骨无得顶，皆因烧乳猪时，酱汁主要搽在胸腔，烤过的酱汁散发更浓的咸香味，而肋骨与肋骨之间还有柔韧筋膜，也附着一些肉，细意可吮出真滋味，是乳猪全体中最上品部位。

　　本与邻座正讨论「邵逸夫奖」今年起会增设第四个甚么奖项，按当今科学发展的大趋势推断，在原有的天文学、生命科学及医学、数学科学之外，新奖项应与人工智能的基础科学有关，大家都认为虽不中亦不远矣。但我急忙把讨论暂时煞停，既然月底将正式公布，反正我们没有本事攞「邵逸夫奖」，提示各人先抢吃肋骨，是当前最实际的大奖。

梁家权

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
梁家权 - 维港天幕江南味 | 好味大过天
　　还记得第一次来湾仔金紫荆广场旁的「江南川」晚饭，适逢全运会无人机汇演在维港上空彩排，透过饭店的落地大玻璃本来已一览无遗，但我等好事之徒索性走出饭店专用阳台，抬头看到的犹如七彩超阔银幕，全真色彩。听饭店的人说，眼前是几近270度全景视野，当时便想，大年初二在这里订一家人吃开年饭，毋须人逼人打崩头争位，便可以舒舒服服欣赏贺岁烟花，不亦乐乎。 　　菜式以为一如店名主打江南菜，翻开菜谱，有萝卜
2026-01-09 02:00 HKT
好味大过天