林静 - 粤东磁厂 | 红棉树下

丹麦朋友一家来香港过圣诞新年，与他们尝遍烧腊、点心、鸡蛋仔等地道美食，离开前想买一些有香港特色的瓷器。在网上搜寻良久，最后锁定了位于九龙湾的粤东磁厂。



踏进磁厂那一刻，不止友人惊叹，连我这个地道香港人也被吓了一跳。店内像一座时光藏宝库，从地面层层叠叠至天花板的架子上，摆满了色彩绚烂、金线勾勒的广彩瓷器。牡丹缠枝、龙凤呈祥、花鸟百蝶，在灯光下流光溢彩，仿佛每一件都在无声述说岭南工匠的手艺与心思。友人一家双眼发亮，立刻像寻宝般散开，细看每只碗碟瓶罐上的故事。



粤东磁厂的前身是成立于1928年的「锦华隆广彩磁厂」，战后改名为「粤东磁厂」。1986年迁至九龙湾现址，又历经将近四十个寒暑。



1970年代至90年代，是香港广彩全盛期，寿字花心、广东玫瑰（Canton Rose）、寿桃，都是那时代的流行图案。



友人面对心头爱，现实的烦恼随之而来，易碎的瓷器，如何跨越8000公里航程？最后只能将那金丝大碗轻轻放回架上，眼神满是遗憾。



他们上周回到丹麦，传来战利品的照片，面碗、笔筒、花瓶、筷子托，与北欧家居的布置出奇地匹配。这只是开始，日后来港相信粤东磁厂会是他们必去「景点」。



林静