杨立门 - 首尔面馆 | 慢活时代

在上环打完乒乓球，和球友饥肠辘辘地找吃的，路过德辅道中一间窗明几净的韩式面店，只有英文名称Seoul Noodles。我并不热衷韩国饮食，但见此店招牌的猪骨汤面大大一碗，便决定一试了。我吃汤面，不论中日韩都首重面质，再看汤头，之后才轮到配料。这面条我愿意给满分：粗身爽滑，富有麦香和筋度，比得上优质乌冬，而且份量不少，最好和朋友分着吃。这店的网上资料有师傅在打面的图片，吃上去也像是手擀的。那汤头是红彤彤的惯常韩酱汤，味道醇厚没味精，辣辣的合我口味，吃不得辣的朋友别忘了要求减辣。



至于那猪骨，是原始粗豪的几件大猪脊骨，看上去似是广东老火汤的汤渣，但吃下去仍柔软有肉味。像我这种喜欢吮骨头的朋友应该会喜欢，因为藏在骨头夹缝间的肉特别香嫩。吃惯大大块排骨汤面或日式叉烧拉面的朋友不用担心，因为骨头的份量多，能剔出的肉总量也不少，而且还有筋膜组织和软骨，口感比一大块肉更丰富。只是这面最好和熟的朋友和家人吃，因为要用手拿着骨头啃才过瘾，「食相」会稍欠斯文。一个附有韩式腌菜的午市套餐约$110，取价算是公道。



朋友点了石锅饭，这种韩式拌饭，无论哪里吃味道也差不多，这里也不例外，虽然份量不少，但除了一只煎蛋外并没有肉类。这店的服务不错，一名厨师和部分服务员看来是「oppa」型的韩仔，为这韩式面店加添几分地道风味。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门