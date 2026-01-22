杨立门 - 首尔面馆 | 慢活时代

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨立门
53分鐘前
生活 专栏
　　在上环打完乒乓球，和球友饥肠辘辘地找吃的，路过德辅道中一间窗明几净的韩式面店，只有英文名称Seoul Noodles。我并不热衷韩国饮食，但见此店招牌的猪骨汤面大大一碗，便决定一试了。我吃汤面，不论中日韩都首重面质，再看汤头，之后才轮到配料。这面条我愿意给满分：粗身爽滑，富有麦香和筋度，比得上优质乌冬，而且份量不少，最好和朋友分着吃。这店的网上资料有师傅在打面的图片，吃上去也像是手擀的。那汤头是红彤彤的惯常韩酱汤，味道醇厚没味精，辣辣的合我口味，吃不得辣的朋友别忘了要求减辣。

　　至于那猪骨，是原始粗豪的几件大猪脊骨，看上去似是广东老火汤的汤渣，但吃下去仍柔软有肉味。像我这种喜欢吮骨头的朋友应该会喜欢，因为藏在骨头夹缝间的肉特别香嫩。吃惯大大块排骨汤面或日式叉烧拉面的朋友不用担心，因为骨头的份量多，能剔出的肉总量也不少，而且还有筋膜组织和软骨，口感比一大块肉更丰富。只是这面最好和熟的朋友和家人吃，因为要用手拿着骨头啃才过瘾，「食相」会稍欠斯文。一个附有韩式腌菜的午市套餐约$110，取价算是公道。

　　朋友点了石锅饭，这种韩式拌饭，无论哪里吃味道也差不多，这里也不例外，虽然份量不少，但除了一只煎蛋外并没有肉类。这店的服务不错，一名厨师和部分服务员看来是「oppa」型的韩仔，为这韩式面店加添几分地道风味。

杨立门 - 南岸、北岸 | 慢活时代
　　东区板道启用之后，贯穿了全长13公里的海滨走廊。香港人从港岛北岸最西端坚尼地城一直走到东端筲箕湾的梦想终于实现，实在等得太久了。元旦日天清气朗，我从天后步行到鲤景湾，一路游人如鲫，跑步的、踏单车的、遛狗的、散步的，一条板道满足多个愿望，也赚来不少外来游客对维港景色的赞美。那段只有20米的玻璃步道短得有点搞笑，但愿海滨事务委员会认真研究一下可否把它略为延长。 　　在滨临海岸的国际级大都会中
2026-01-08 02:00 HKT
慢活时代