Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林志秀 - 中医药调治 健脾消痞有法 常见功能性消化不良 | 中大说中医

中大说中医
中大说中医
香港中文大学中医学院
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

香港人生活节奏急速，不论在职人士、学生或照料家庭的主妇，都有各自的压力来源，若日常再加上食无定时或饮食失衡，很容易令消化系统出问题。中医对于治疗「功能性消化不良」有系统性的医理，乃改善症状、巩固机能的治本之选。

文：林志秀　图：资料图片

不少读者可能有过这样的经历：饭后上腹部胀得难受，没吃几口就觉得饱胀，还常常伴有嗳气连连、恶心欲吐的感觉，但做了胃肠镜等检查后，结果却显示「一切正常」。如果你正被这些症状困扰，且长期反复发作，你很可能遇上了「功能性消化不良」（Functional Dyspepsia，FD），即相当于中医所说的「胃痞」。简单来说，就是胃肠的功能「失调」了，而不是胃肠本身的器质性和结构性「坏了」。

进行检测化验难查证

　　功能性消化不良是一种很常见的功能性胃肠病，据统计，功能性消化不良在普通人群中的患病率高达10%至30%，尤其在快节奏、高压力的现代生活中，越来越多人受其困扰。

　　功能性消化不良为长期反复发作，以餐后饱胀（吃完饭就觉得肚子胀得难受不适）、早饱感（刚吃几口就觉得饱胀不适，或明明没吃多少就觉得饱胀不适）、中上腹痛、中上腹烧灼感为主要的消化不良症状，也可见胀气、嗳气、恶心和呕吐等症状，进行胃镜或血液生化检查，却未发现可解释消化不良症状的器质性（比如胃炎、溃疡、肿瘤等）、系统性或代谢性疾病的证据，换句话说是查无实据的消化不良。

　　功能性消化不良发病原因复杂，最常见的发病原因为胃肠动力障碍、焦虑抑郁、胃肠内脏高敏感性、十二指肠炎症等。发病时，多是多种因素同时起作用，导致其治疗效果有限，成为一个医学界的难题。

延误治疗易诱并发症

　　功能性消化不良若长期得不到有效的治疗，则会出现营养吸收障碍、生活品质下降、心理影响，以及长期并发症的风险。

　　关于此症该如何调治？首先，需要培养有规律的作息时间，改善睡眠品质，培养定时定量的饮食习惯，避免辛辣刺激性食物、酒精饮品等，同时保持心情愉悦。其次，正确认识功能性消化不良的特点，它不是一般的消化不良，通常需要治疗8至12周，甚至更长期的治疗。

　　另外，接受中医药治疗是一个不错的选择，中医药对功能性消化不良的治疗具有多种优势，因为中药多为复方，含有多种起效作用的化学成分，能同时对抗功能性消化不良发病的多种因素。

脾虚气滞胃痞者适用

　　在众多中药处方中，枳术丸是一张用于治疗功能性消化不良的代表处方，该方由金代名医张元素所创，具有健脾消食、行气消痞等功效，临床上用于治疗功能性消化不良有理想的效果，药理实验也证明，其具有增强胃肠道动力，抑制胃肠道炎症的作用。

　　另外，香港的中医诊所也有类似枳术丸组成和功效的中成药销售，适合脾虚气滞的胃痞，症见纳呆、呕吐、反胃、反酸等患者服用。

参与临床

治疗研究

　　目前，香港中文大学开展一项枳术宽中胶囊治疗难治性功能性消化不良的临床研究，欢迎大家咨询。如想了解更多关于枳术宽中胶囊治疗难治性功能性消化不良临床研究，欢迎致电：3505 3476查询。

香港中文大学
中医学院院长
林志秀   教授
 

功能性消化不良患者，日常宜定时定量进食外，还应避免辛辣刺激性食物、酒精饮品等。
功能性消化不良患者，日常宜定时定量进食外，还应避免辛辣刺激性食物、酒精饮品等。
餐后饱胀，即吃完饭便觉肚子胀得难受不适，是功能性消化不良的常见症状之一。
餐后饱胀，即吃完饭便觉肚子胀得难受不适，是功能性消化不良的常见症状之一。

 

脾虚气滞的胃痞，症见纳呆、呕吐、反胃、反酸等，适宜以枳术丸调治。
脾虚气滞的胃痞，症见纳呆、呕吐、反胃、反酸等，适宜以枳术丸调治。
林志秀 教授
林志秀 教授
最Hit
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
6小時前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
13小時前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
8小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
新宿六歌仙惊传「知名」港客嘈到拆天 被劝后拒收敛 录音声带流出引爆全网竞猜｜Juicy叮
时事热话
12小時前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
12小時前
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？
饮食
14小時前
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 五星酒店获免费升级
政府驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：正了解事件
政情
6小時前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
9小時前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
17小時前
更多文章
除了流清涕，眼痒亦是常见症状。
梁晶 - 「玉屏风散加味」化裁 调治鼻敏感汤疗 | 中大说中医
中医药学治疗鼻敏感着重标本同治，正确调节脏腑功能，有助防治疾病复发，而通过汤疗辅助是行之有效的方法之一。 文：梁晶　图：资料图片 　　过敏性鼻炎俗称鼻敏感，是一种发生于鼻黏膜的过敏性疾病。临床以打喷嚏、大量流清涕、鼻塞，以及眼、鼻和咽喉瘙痒为主要表现。中医诊断为鼻鼽（音：球），《黄帝内经》云︰「鼽者，鼻出清涕也」。鼻鼽的发病与两个因素最有关︰个人体质和环境因素。本病的发病率持续上升与社
2026-01-07 02:00 HKT
中大说中医