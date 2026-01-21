林志秀 - 中医药调治 健脾消痞有法 常见功能性消化不良 | 中大说中医

香港人生活节奏急速，不论在职人士、学生或照料家庭的主妇，都有各自的压力来源，若日常再加上食无定时或饮食失衡，很容易令消化系统出问题。中医对于治疗「功能性消化不良」有系统性的医理，乃改善症状、巩固机能的治本之选。



不少读者可能有过这样的经历：饭后上腹部胀得难受，没吃几口就觉得饱胀，还常常伴有嗳气连连、恶心欲吐的感觉，但做了胃肠镜等检查后，结果却显示「一切正常」。如果你正被这些症状困扰，且长期反复发作，你很可能遇上了「功能性消化不良」（Functional Dyspepsia，FD），即相当于中医所说的「胃痞」。简单来说，就是胃肠的功能「失调」了，而不是胃肠本身的器质性和结构性「坏了」。



进行检测化验难查证



功能性消化不良是一种很常见的功能性胃肠病，据统计，功能性消化不良在普通人群中的患病率高达10%至30%，尤其在快节奏、高压力的现代生活中，越来越多人受其困扰。



功能性消化不良为长期反复发作，以餐后饱胀（吃完饭就觉得肚子胀得难受不适）、早饱感（刚吃几口就觉得饱胀不适，或明明没吃多少就觉得饱胀不适）、中上腹痛、中上腹烧灼感为主要的消化不良症状，也可见胀气、嗳气、恶心和呕吐等症状，进行胃镜或血液生化检查，却未发现可解释消化不良症状的器质性（比如胃炎、溃疡、肿瘤等）、系统性或代谢性疾病的证据，换句话说是查无实据的消化不良。



功能性消化不良发病原因复杂，最常见的发病原因为胃肠动力障碍、焦虑抑郁、胃肠内脏高敏感性、十二指肠炎症等。发病时，多是多种因素同时起作用，导致其治疗效果有限，成为一个医学界的难题。



延误治疗易诱并发症



功能性消化不良若长期得不到有效的治疗，则会出现营养吸收障碍、生活品质下降、心理影响，以及长期并发症的风险。



关于此症该如何调治？首先，需要培养有规律的作息时间，改善睡眠品质，培养定时定量的饮食习惯，避免辛辣刺激性食物、酒精饮品等，同时保持心情愉悦。其次，正确认识功能性消化不良的特点，它不是一般的消化不良，通常需要治疗8至12周，甚至更长期的治疗。



另外，接受中医药治疗是一个不错的选择，中医药对功能性消化不良的治疗具有多种优势，因为中药多为复方，含有多种起效作用的化学成分，能同时对抗功能性消化不良发病的多种因素。



脾虚气滞胃痞者适用



在众多中药处方中，枳术丸是一张用于治疗功能性消化不良的代表处方，该方由金代名医张元素所创，具有健脾消食、行气消痞等功效，临床上用于治疗功能性消化不良有理想的效果，药理实验也证明，其具有增强胃肠道动力，抑制胃肠道炎症的作用。



另外，香港的中医诊所也有类似枳术丸组成和功效的中成药销售，适合脾虚气滞的胃痞，症见纳呆、呕吐、反胃、反酸等患者服用。



功能性消化不良患者，日常宜定时定量进食外，还应避免辛辣刺激性食物、酒精饮品等。

餐后饱胀，即吃完饭便觉肚子胀得难受不适，是功能性消化不良的常见症状之一。

脾虚气滞的胃痞，症见纳呆、呕吐、反胃、反酸等，适宜以枳术丸调治。