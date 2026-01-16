邓达智 - 长龙店向群关老板 | 智智乐GO

多年阔别，大门一边挂满广州登上「米芝莲」美食榜以来（2018），从未间断，每年获颁的光荣榜。



老板关师傅把关笑脸迎人，为顾客安排位子，更重要，安抚等位等到火起的躁动客人……挪他到米芝莲榜旁，拍照留念，半张相未拍完已被缺乏耐性的客人一再打扰，掹衫脚，拍膊头，催促攞位；老老实实，除了吾乡华嫂、广州拉肠靓姐阿贞，就关老板的脾四好成咁！



讲起向群旧名，原本「冰室」，1981年，国营店舖下放员工承包转私营，合并邻舖「穗香面店」，「冰室」二字，于门楣「向群冰室」四字下保留。



2000年间，笔者于广州河南区开展工场，分身粤港两地往来频繁；认识新地方从吃食开始，向群是其中重要一环，的而且确美味，久违「冰室」二字，特别亲切。后来灵机一触，华嫂+冰室，命名了「华嫂冰室」。



背负香港种下专业福田；迅速建立广州朋友圈，他们构成认识省城一山一水一饭一K，逐渐熟络成为包括工作，生活重要的部分。



同盟会开会都需要地址，三处：跟摄影师亚辰和形象师苏绮甜于辰爷影楼建构「智神」；小桦丁生夫妇「省歌」饭堂；龙津东路向群饭店。



半退不休归田园后，广州老友记常亦往还；唯独向群再没回来过，中间隔个世纪疫情是主因，上网查看，「向群」二字单广州巿内，增设近十间，以为关老板跟在下同样告老归田，店子善价沽出。



最近打听，原来关老板结结实实仍In Charge总店，立即计划Reunion；跟他微信联系上，部署旧时人出席……到来的时刻，远远见到排满大门右侧红当当米芝莲始自广州首届的奖状，关师傅站门口以招牌阳光灿烂笑容等候。



人家那条长龙快排到中山路，我们大摇大摆，楼上旧时「群杰」房继续在等候；名满羊城碌鹅、老抽鹅肠幼条芽菜垫底、煎焗鲩鱼头、葱油白切鸡、酿脆炸油条粉肠、咸鱼肉饼……台山以外，至和味黄鳝煲仔饭；何须饮酒？美食当前，狂风扫落叶，别后话长，越过饭店打烊！



邓达智