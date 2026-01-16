Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 长龙店向群关老板 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　多年阔别，大门一边挂满广州登上「米芝莲」美食榜以来（2018），从未间断，每年获颁的光荣榜。

　　老板关师傅把关笑脸迎人，为顾客安排位子，更重要，安抚等位等到火起的躁动客人……挪他到米芝莲榜旁，拍照留念，半张相未拍完已被缺乏耐性的客人一再打扰，掹衫脚，拍膊头，催促攞位；老老实实，除了吾乡华嫂、广州拉肠靓姐阿贞，就关老板的脾四好成咁！

　　讲起向群旧名，原本「冰室」，1981年，国营店舖下放员工承包转私营，合并邻舖「穗香面店」，「冰室」二字，于门楣「向群冰室」四字下保留。

　　2000年间，笔者于广州河南区开展工场，分身粤港两地往来频繁；认识新地方从吃食开始，向群是其中重要一环，的而且确美味，久违「冰室」二字，特别亲切。后来灵机一触，华嫂+冰室，命名了「华嫂冰室」。

　　背负香港种下专业福田；迅速建立广州朋友圈，他们构成认识省城一山一水一饭一K，逐渐熟络成为包括工作，生活重要的部分。

　　同盟会开会都需要地址，三处：跟摄影师亚辰和形象师苏绮甜于辰爷影楼建构「智神」；小桦丁生夫妇「省歌」饭堂；龙津东路向群饭店。

　　半退不休归田园后，广州老友记常亦往还；唯独向群再没回来过，中间隔个世纪疫情是主因，上网查看，「向群」二字单广州巿内，增设近十间，以为关老板跟在下同样告老归田，店子善价沽出。

　　最近打听，原来关老板结结实实仍In Charge总店，立即计划Reunion；跟他微信联系上，部署旧时人出席……到来的时刻，远远见到排满大门右侧红当当米芝莲始自广州首届的奖状，关师傅站门口以招牌阳光灿烂笑容等候。

　　人家那条长龙快排到中山路，我们大摇大摆，楼上旧时「群杰」房继续在等候；名满羊城碌鹅、老抽鹅肠幼条芽菜垫底、煎焗鲩鱼头、葱油白切鸡、酿脆炸油条粉肠、咸鱼肉饼……台山以外，至和味黄鳝煲仔饭；何须饮酒？美食当前，狂风扫落叶，别后话长，越过饭店打烊！

邓达智

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
6小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
邓达智 - 曼谷必吃文苑佛跳墙 | 智智乐GO
　　千呼万唤始出来：去年盛夏来泰京，「文苑」文伟贤师傅透露，业主将会收回整块地皮，另有打算。既然如此，只好重整军心，找新址准备重新装置大展拳脚。 　　旧地址在BTS空中列车站Ratchadamri一旁，St Regis酒店掷石之遥，对面Anantara酒店有点历史，跟香港半岛及当年丽晶两大酒店都有渊源，曾亦经营四季酒店，后来换上Anantara一直至今。 　　文苑搬去环境更辉煌、私家房
2026-01-09 02:00 HKT
智智乐GO