何明新 - 湾仔水车馆（消防局） | 猛料阿Sir讲古

湾仔水车馆（消防局）

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
1小時前
生活 专栏
　　香港在英治时期英文主导，很多机构的中文名都没有官方名称，任由一些半桶水的师爷或民间以形状或声音等来翻译出一个中文名，Fire Station就译为「水车馆」，老外（洋人）消防员为「火烛鬼」，今天元朗仍有街道命名为「水车馆」和「水车馆里」。

　　香港早期救火工作由警队负责，但不具规模，以义务和辅助人员为主。1868年政府刊登辕门报（宪报）成立香港消防队，香港第一间「水车馆Fire Station」附设于1850年代尾落成位于港岛威灵顿街与大道中交界的「5号差馆」，差头（警务处长）及维多利亚监狱狱长（惩教署长）查理士梅利Charles May为第一任消防队监督（消防处长）。最初成立时队员62人和百多名华籍志愿人员，在消防队监督指挥下，无论在管理和装备都发展得很好。在1941年日本侵略香港前，正规消防员已增至200多人及大量受过训练的不同国籍志愿人员。值得一提是日本人占领香港后，见识到香港先进的消防设备，特别是美国制造的「那法兰士American La France Fire Truck」消防车，贪婪的日本军更把多部运到日本献给日皇，在皇宫使用。

　　二战后，大量人口涌入，为应付需要，1946年后陆续兴建多间「水车馆」。1960年政府检讨消防服务，成立香港消防事务处，1961年，哥文William James Gorman为第一任Chief Fire Officer（处长）。

　　今天可见兴建于二战前（1941年）和仍作消防用途的「水车馆」，乃凤毛麟角，可能大家不察觉，时常经过位于铜锣湾和湾仔之间，「打小人」胜地对面，轩尼诗道435号的四层高「湾仔消防局」便是。在一本英文书「The First Shall Be Last The War Journal of John Charter and Memoirs of Yvonne Charter」中的战俘日记，记录了建筑师John Charter如何兴建这间原称为「Eastern Fire Station东区水车馆」的消防局，所有门窗、墙壁上的暖炉、洁具和正面的电动折门等都是从英国运来，在接近完工时已投入使用，因预期有机会被日本空袭，在设计上，特意加入防御功能，即使上层被轰炸，也不会影响停在下层的消防车和设备等。

　　古物咨询委员会于2023年把该局评为二级历史建筑－－「被认为具特别价值而须有选择性地予以保存」，二战时期建筑，是香港现存且仍在运作的最古老消防局，该局采用的栗红色外墙和复古风格露台设计，现已很难看到，有别于现今标准设计的消防分局，且是现时唯一仍有保留钢造喉架的消防局。

　　大家下次经过，记得望多眼，欣赏一下这具有特别历史价值的「水车馆」！

何明新

