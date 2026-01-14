KellyChu - 中医医院及中药检测中心揭牌 将军澳新地标「天人合一」道法自然 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
香港首间中医医院大展鸿图！全港瞩目嘅香港中医医院及政府中药检测中心昨天正式启程，呢度唔单止系内地以外首座集医疗、科研、教学同中药检测于一身嘅大型综合设施，仲将「天人合一」、「阴阳五行」呢啲传统智慧融入建筑，由内到外都落足心机，Kelly眼前一亮！

日晷装置呈现四季  百子柜长廊随光流转

　　作为将军澳嘅新地标，中医医院同中药检测中心依山傍海而建，总占地面积有6万平方米。建筑以「天人合一、道法自然」做核心，将「阴阳五行」嘅理念渗透到每个角落，力求诠释中华文化嘅「精气神」。

　　踏入医院入口广场，日晷装置映入眼帘，利用光影嘅变化，巧妙呈现一年四季。而医院中庭就以「天圆地方」为布局，融合五行相生嘅概念，营造出独特嘅中医药文化氛围。

　　以「正本清源」作为教育宗旨嘅中药检测中心亦别有洞天，入面有珍藏咗3500份珍贵标本嘅标本馆，仲有种植超过180种中草药嘅五行相生花园同神农本草园，Kelly觉得呢度直情系一座充满中华文化嘅博物馆！而连接医院同检测中心嘅百子柜长廊，融入咗传统中药房嘅元素，步过走廊嘅时候，景色会随光影流转，打卡影相一流㗎！

李家超冀港成中医药走向世界桥头堡

　　行政长官李家超喺启程仪式致辞指，中医医院和检测中心正式启动，标志香港正建立一个由院校到医院、由科研到产业，环环相扣的中医药生态系统。佢话，会积极配合国家嘅「十五五规划」，令香港成为中医药走向世界嘅桥头堡，期望香港中医药界可以做到「传承不泥古，创新不离宗」，为全人类健康作出贡献。

　　国家衞健委主任雷海潮致辞时形容，呢个系香港中医药发展史嘅重要里程碑，期望香港发挥检测同标准方面嘅优势，助力中医药国际化，甚至参与国家「新时代神农尝百草」行动，将中医药推广到全世界。

百子柜长廊随光影流转。
中医医院及中药检测中心举行启程仪式。
