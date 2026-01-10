谭纪豪 - 365日过眼云烟 | 无名指

元旦刚过便收到朋友送的《故宫日历》，是香港中和出版的「汉英对照版」，我从北京订的「书画版」也同时寄到，两本加起来每日认识两件文物，相得益彰。



上世纪20年代，昔日紫禁城变成故宫博物院，院方整理宫中文物之余，也编纂了一系列出版物，包括风行一时的《故宫日历》，1933年起共出版了5年，后因战乱没再做下去。将近一个世纪后，北京故宫出版社在2010年复刊《故宫日历》，逐渐成为趁手又体面的新年礼物，在实体日历已式微的数码时代，印量竟屡创新高，十几年来我也收藏了几本。



台湾的故宫博物院1974年亦出版过一次《故宫日历》，没继续做的原因不详，然后2018年又再做起来，目前已有9册。他们刚复刊时我更爱台版，但北京自2023年起发行「书画版」，让我「专宠」至今，案上日历又变回京版。



这几年北京出版的《故宫日历》版本繁多，除前面提过的两种，还有「生肖版」和「青春版」，再加上手工盖印、藏书票、徽章等变化，衍生出更多特别版。据说巿场上甚至出现高仿盗版，我没见过赝品，但从网络图片所看，几可乱真。



网上有人批评，国家级单位的文创产品为何要搞得那么商业化，我却乐意看到故宫放下「帝王之尊」，以亲民方式推广文化，更何况《故宫日历》每页都是正经八百地介绍文物，无半点哗众取宠之意。



那天我把旧日历换掉，还特意从头到尾翻了一遍，细看每幅和我走过2025年的书画作品。在不朽艺术面前，我的365日不过是过眼云烟。（IG︰ @tamkeiho）



谭纪豪