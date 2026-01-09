邓达智 - 曼谷必吃文苑佛跳墙 | 智智乐GO

千呼万唤始出来：去年盛夏来泰京，「文苑」文伟贤师傅透露，业主将会收回整块地皮，另有打算。既然如此，只好重整军心，找新址准备重新装置大展拳脚。



旧地址在BTS空中列车站Ratchadamri一旁，St Regis酒店掷石之遥，对面Anantara酒店有点历史，跟香港半岛及当年丽晶两大酒店都有渊源，曾亦经营四季酒店，后来换上Anantara一直至今。



文苑搬去环境更辉煌、私家房配套更充裕的Grande Centre Point Prestige，酒店侧门入口概括地下及二楼两层，气氛宽宏。其实搬的不远，公共交通系统BTS依然是Ratchadamri站，侧面对Anantara，只是另一边，离开著名四面神，走路不超过5分钟。



文师傅笑言新舖座正风水头，去年11月底开业至今，旺丁旺财；推出宾客热捧新菜式「文苑佛跳墙」；外表看似港派旧时富贵手工菜「凤吞翅」。文师傅笑语这味菜式旧时十分普遍，皆因劳动力充裕，工资偏低，单单将鸡皮内部鸡肉及内脏等掏空，保留整副完整鸡皮，塞入花胶、海参、鱼翅、干鲍及火腿；拆出的鸡骨熬成浓厚奶白色鸡汤，置炖盅跟塞满珍品整只鸡，一起炖上数小时。



进食前，师傅用铰剪剪开鸡肚皮，一众珍贵内藏食材散开来，与汤水混成一体，浓香阵阵；喜爱鲍、参、翅、肚的Foodie们，下次来曼谷，请言必先订购这味迷人佛跳墙，每天平均售出十多只，跟家人朋友好好享受，以免向隅。



邓达智