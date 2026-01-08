Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 香港古炮：梗有一支喺左近 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　「怡和午炮」刚为踏入2026年响了第一炮－－「子夜鸣炮」，香港特有和世界知名的传统。1907年12月4日国父孙中山先生在「镇南关起义」一役向反攻的清军开了他的第一炮，也赢得「孙大炮」之名。「炮」英文为Cannon或Gun，「怡和午炮」对面有条Cannon Street大炮街，中文译了为「景隆街」；「怡和午炮」英文为The Jardine Noonday Gun。

　　相信香港是全世界在各区摆放最多古炮的城市之一，保存得很好和极有特色，这也是香港多元文化及很早已与世界接轨的见证物，香港拥有的古炮可追溯至中国最早，明朝1620年代引入的「洋炮/红毛大炮」，英国占领香港后用于报时和通讯的大炮，至1930年代保卫香港水域，可移动的向海大炮等。除此之外，香港新界村落更有「土炮」，是真真正正的香港制造本地火炮，主要是各村落自行铸造，用于保卫及与其他村勇战斗时保卫家园或争地盘之用。

　　而于香港市区也不乏古炮踪影，在中环交易广场内，展示了一支1982年该处地基挖掘工程时出土，1700年代初期葡萄牙铸造的「德美卡尔华恩Demi Culverin」古炮；在铜锣湾皇仁书院内也有两支古炮，据说是五十年代曾当兵的校长搬到学校置于正门，后迁至花园，古炮可能曾是横栏岛灯塔的讯号炮；西环宝翠园原是卑路乍砲台，也曾有一支非常长和大的炮，现已搬到海防博物馆；九龙寨城等地更有不同历史价值的古炮等。很多古炮是修桥筑路时掘出来，更有一些是在清理海港淤泥时被打捞上来，除可考据的中国和外国铸造外，更有些相信是海盗抢掠时一并掳获安装在船上的火炮，带回匿藏在香港海岸边的贼巢或抛入海中，偶然机会被发现。

　　除了在私人物业可见古炮外，在政府建筑物也很易看到，特别是在警署和康文署设施内，一般都是左右两支摆放，偶尔也有「打单泡」的，例如鸭脷洲消防局外便有「一炮当关」情况。

欣赏香港古炮，可到各区走走，梗有一支喺左近！如想一次过看到不同类型的香港古炮，也可到香港海防博物馆和东涌炮台/寨城等地方。

何明新
 

九龙寨城土炮
九龙寨城土炮
最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
13小時前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
11小時前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
11小時前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
10小時前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
9小時前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
18小時前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
13小時前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
12小時前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
12小時前
更多文章
前排左五助理警司修扶亭Shaftain。
何明新 - 1941年日本侵略香港秘闻－－杜月笙义救「番鬼」 | 猛料阿Sir讲古
　　当年在警队跟高级外籍上司研究香港和警队历史时，我们华人只担任跑腿和把中文译成英文的工作，但有机会接触到很多界定为秘密secret和机密confidential档案，那时没有影印机和今天手提电话的摄录功能，只好记着或用速记shorthand记下，有机会便存入自己的资料库，目的是把所见的记着，因那些档案很多会被销毁，那时警署有自己的焚化炉，如大批文件则押送往政府焚化炉焚毁，只有很少量他们认为将来「
2025-12-24 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古