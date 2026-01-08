何明新 - 香港古炮：梗有一支喺左近 | 猛料阿Sir讲古

「怡和午炮」刚为踏入2026年响了第一炮－－「子夜鸣炮」，香港特有和世界知名的传统。1907年12月4日国父孙中山先生在「镇南关起义」一役向反攻的清军开了他的第一炮，也赢得「孙大炮」之名。「炮」英文为Cannon或Gun，「怡和午炮」对面有条Cannon Street大炮街，中文译了为「景隆街」；「怡和午炮」英文为The Jardine Noonday Gun。



相信香港是全世界在各区摆放最多古炮的城市之一，保存得很好和极有特色，这也是香港多元文化及很早已与世界接轨的见证物，香港拥有的古炮可追溯至中国最早，明朝1620年代引入的「洋炮/红毛大炮」，英国占领香港后用于报时和通讯的大炮，至1930年代保卫香港水域，可移动的向海大炮等。除此之外，香港新界村落更有「土炮」，是真真正正的香港制造本地火炮，主要是各村落自行铸造，用于保卫及与其他村勇战斗时保卫家园或争地盘之用。



而于香港市区也不乏古炮踪影，在中环交易广场内，展示了一支1982年该处地基挖掘工程时出土，1700年代初期葡萄牙铸造的「德美卡尔华恩Demi Culverin」古炮；在铜锣湾皇仁书院内也有两支古炮，据说是五十年代曾当兵的校长搬到学校置于正门，后迁至花园，古炮可能曾是横栏岛灯塔的讯号炮；西环宝翠园原是卑路乍砲台，也曾有一支非常长和大的炮，现已搬到海防博物馆；九龙寨城等地更有不同历史价值的古炮等。很多古炮是修桥筑路时掘出来，更有一些是在清理海港淤泥时被打捞上来，除可考据的中国和外国铸造外，更有些相信是海盗抢掠时一并掳获安装在船上的火炮，带回匿藏在香港海岸边的贼巢或抛入海中，偶然机会被发现。



除了在私人物业可见古炮外，在政府建筑物也很易看到，特别是在警署和康文署设施内，一般都是左右两支摆放，偶尔也有「打单泡」的，例如鸭脷洲消防局外便有「一炮当关」情况。



欣赏香港古炮，可到各区走走，梗有一支喺左近！如想一次过看到不同类型的香港古炮，也可到香港海防博物馆和东涌炮台/寨城等地方。



何明新



九龙寨城土炮