杨立门 - 南岸、北岸 | 慢活时代

杨立门
3小時前
生活 专栏
　　东区板道启用之后，贯穿了全长13公里的海滨走廊。香港人从港岛北岸最西端坚尼地城一直走到东端筲箕湾的梦想终于实现，实在等得太久了。元旦日天清气朗，我从天后步行到鲤景湾，一路游人如鲫，跑步的、踏单车的、遛狗的、散步的，一条板道满足多个愿望，也赚来不少外来游客对维港景色的赞美。那段只有20米的玻璃步道短得有点搞笑，但愿海滨事务委员会认真研究一下可否把它略为延长。

　　在滨临海岸的国际级大都会中，唯独香港的维多利亚港拥有这么长的一条海滨走廊，而且两岸都是华厦矗立的市中心区。上海的浦东和浦西隔著黄浦江对望，也有类似效果，但两岸建筑的密集程度则不及维港。新加坡、悉尼、纽约的海港景色比不上香港的原因，是它们的地势过于平坦，没有高低对比，十分沉闷，但香港岛有山峦起伏，高楼大厦一直盖到半山，在晚上华灯璀璨时，便是一幅闪闪发亮、竖起来的大画卷。

　　我觉得这个海滨工程未竟全功。维港是由港岛北岸和九龙南岸合成的，但现在九龙那边的海滨走廊仍是不连贯。向东的方向比较好，由尖沙咀到尖东、至红磡海心公园都有步道可走，只是连接九龙湾和启德仍有点问题。但由尖沙咀往西走就没那么容易了，隔了一个油麻地避风塘，西九当然有一段海滨走廊，但之后便已是个公众码头卸货区，没甚么路好走了。其实看维港景，从九龙往南看港岛是较美的方向，从港岛往北望则稍逊，若九龙那边的走廊搞不好，毕竟是个遗憾。

杨立门

