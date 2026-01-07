梁晶 - 「玉屏风散加味」化裁 调治鼻敏感汤疗 | 中大说中医

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中医药学治疗鼻敏感着重标本同治，正确调节脏腑功能，有助防治疾病复发，而通过汤疗辅助是行之有效的方法之一。

文：梁晶　图：资料图片

　　过敏性鼻炎俗称鼻敏感，是一种发生于鼻黏膜的过敏性疾病。临床以打喷嚏、大量流清涕、鼻塞，以及眼、鼻和咽喉瘙痒为主要表现。中医诊断为鼻鼽（音：球），《黄帝内经》云︰「鼽者，鼻出清涕也」。鼻鼽的发病与两个因素最有关︰个人体质和环境因素。本病的发病率持续上升与社会发展带来的环境污染息息相关。

中医治疗优势

　　我们用药不能改善环境，但可以改善患者的体质，这就是中医治疗鼻鼽的优势——治病必求于本。中医治疗在于调节肺、脾、肾的脏腑功能，通过改善机体内环境来降低其过敏性，属于治本的方法。只要运用恰当，疗效更为持久，而且少有不良反应。

　　香港位居岭南，南濒海洋，北靠五岭，又长年受偏东或偏南暖湿气流的影响，潮湿而多雨，湿邪困脾，故岭南人又易表现为脾虚气弱、湿邪困阻的证候。因此鼻鼽发病强调「脾虚」在鼻鼽发病的重要性，治疗宜健脾补气固表，代表方为「玉屏风散」。

　　「玉屏风散」是传统的中药方剂，主要功效是益气固表、止汗及预防感冒，亦可以被用于治疗鼻敏感。 香港中文大学中医学院研究团队针对治疗过敏性鼻炎，在传统的「玉屏风散」基础上调配出新中药方剂「玉屏风散加味」，透过随机、双盲、安慰剂对照临床研究，验证新方剂对治疗过敏性鼻炎的有效性及安全性。

　　结果显示，近四成研究参加者在接受八星期的治疗后，整体鼻过敏症状得到显著改善，生活质素亦得以提升，而且于停药后疗效仍可持续维持至十六周，治疗期间未见明显的不良反应。此项研究成果已于国际学术期刊发表，为过敏性鼻炎治疗提供新选择。

　　中大中医诊所经化裁后调配适合鼻敏感患者之汤包，供日常保健饮用，有需要人士可向中大中医诊所查询。

鼻敏感汤包：

「玉屏风散加味」化裁

功效︰益气固表，疏风通窍。

适合人士︰鼻塞鼻痒、打喷嚏、清涕不止、不闻香臭、平素怕风、易感冒。

组成：黄芪、五指毛桃、白术、防风、桔梗、甘草、辛夷、白芷、北沙参（2人份）。

煮法：水10碗，汤料浸15分钟，大火煮沸，转中火，煎煮1小时，隔渣饮用。（汤包为二人份或一人分两天服；儿童服用成人用量的一半。）

注意事项︰

1. 鼻敏感症状严重者，请就诊中医师。

2. 孕妇及哺乳期妇女不适用。

3. 对中药过敏者不适用。

4. 体质湿热人士不适用。

注：如有疑问，使用前应咨询中医师。

梁晶 博士
 

 

