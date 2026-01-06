KellyChu - 学生绘画比赛开放报名 香港花卉展3•20起与你寻「香」 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
9小時前
由康文署举办嘅年度盛事「香港花卉展览」，今年将于3月20至29日喺维园举行，并以紫罗兰为主题花。展览期间大会亦会举办一连串教育与娱乐并重嘅活动，其中一项主要活动系「赛马会学生绘画比赛」。康文署指比赛现时已经开放接受报名，欢迎本地中、小学生及全日制大专生参加，发挥创意画出美丽花儿。

　　每年，参展机构都会呈献悉心栽培嘅盆栽、造型优美嘅花艺摆设和色彩缤纷嘅园景设计，供游人欣赏，成为本港园艺爱好者翘首盼望嘅年度盛会。而今届花展以紫罗兰为主题花，并以「花语寻『香』－－细味城市特色」为主题。紫罗兰幽香馥郁，色彩斑斓，喺繁华都市一隅悄然绽放，完美融入富香港特色嘅园林景致。康文署诚邀游人共赴一场浪漫花约，在花香中细味这座城市嘅独特魅力。

　　花展重点活动之一学生绘画比赛，将于3月20日活动第一天举办，比赛旨在透过同学嘅笔触，于作品中展现会场内嘅花卉展品或园林景点，借此提高同学爱护植物和自然环境意识。今次比赛主题为「花语寻『香』－－细味城市特色」，参赛者可以用任何绘画方式表达主题。中、小学生须透过所属学校报名参加，大专生则可自行报名。

