Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

月理万机 - 理想机场员工住宿选择 | 月理万机

月理万机
月理万机
月理万机
21小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　我希望和大家分享一个好消息，由机场管理局发展、香港国际航空学院学员及机场员工也可以享用的住宿空间——飞悦居，于12月16日开始试运。飞悦居旨在以合理的价格优先为机场员工提供便利、舒适及优质的住宿选择。 飞悦居将提供约730间房，预计于2026年第三季全面投入使用。首批包括香港国际航空学院学生的住客，预计明年第一季将会下榻。未来境外学生来香港修读航空学院的课程也可申请。因数量有限，申请住宿时会优先考虑初级入职较需要帮助的员工。

　　我特别欣赏飞悦居周边环境的宜人与便利，生活配套齐全，交通方便。坐落于青衣路1号，从飞悦居往返机场只需约35分钟，与市区的连接同样四通八达；房间及公共空间均配备现代化设施；加上其邻近大型购物商场，有不同的购物与餐饮选择。更令人期待的是，从飞悦居步行约10分钟便可抵达青衣海滨长廊，适合员工在闲暇时跑步及散步；而喜欢大自然的员工，更可到附近的青衣自然径走走，欣赏城市的绿意与宁静。

　　此外，我们更借着举办多元化的活动，加强机场社区之间的互动与联系。圣诞节期间，机管局职员康乐会及机场员工会所精心安排了一系列活动，包括制作迷你圣诞树、圣诞花环、蜡烛工作坊，以及机场同业圣诞市集。在12月亦举办匹克球活动和网球比赛，让大家共享欢乐时光。展望来年，我们将举办更多丰富活动，包括社会服务、贺年活动及机管局周年聚餐等等，务求积极建设一个充满活力与关怀的机场社区。

　　机管局在机场营运及发展中积极履行环境、社会及管治责任，最近更获得业界肯定。在星岛新闻集团及香港理工大学主办的「ESG认证计划暨嘉许礼2025」中，机管局连续第二年获得多项奖项，当中的「ESG年度荣誉成就大奖」及「ESG卓越社会表现专业奖」，更进一步彰显我们在员工福利及社群支持方面的成果。

　　未来，我们将继续推动更多措施，让大家在工作与生活中找到最佳平衡，携手建设更美好的机场社区，支持香港国际机场的长远发展。

香港机场管理局
企业发展执行总监  
何达

最Hit
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
5小時前
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
4小時前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
9小時前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
陈庭欣分手丨彩丰行老板杨振源屋邨出身曾做地盘 19岁接手化妆品生意 与前妻育有两子
影视圈
6小時前
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
01:03
日出康城业主擅拆单位主力墙案 两项传票罪成罚款18万 官斥：故意漠视墙壁状况致楼宇有倒塌风险
社会
6小時前
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
2小時前
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮
时事热话
4小時前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
3小時前
更多文章
「超级枢纽博览会2025」吸引全球众多专业人士及参展商参与，为未来合作创造良机。
月理万机 - 航空盛事 连系全球 | 月理万机
　　「超级枢纽博览会2025」在本月4至6日再次在亚洲国际博览馆举行，这是博览会第二次来到亚洲。我很高兴能够亲身见证这项盛事。 　　今年的主题是「塑造亚洲未来交通枢纽」，我们成功吸引全球超过6000名专业人士参与，来自逾200个主要机场营运机构、航空公司、地勤服务代理、工程、科技及运输企业，并有逾120个品牌参展商云集，展示最新技术与发展趋势。相比去年，今年的参与人数及参展商数目都有显著增长
2025-11-24 02:00 HKT
月理万机