KellyChu - 景贤里活化为健康生活地标 设导赏团细味中西建筑特色 | Executive日记

KellyChu
25分鐘前
　　香港虽是弹丸之地，却保留着不少独有的历史古迹，其中位于湾仔司徒拔道45号的景贤里建于1937年，是当年山顶罕见的华人住宅，建筑融合岭南风格与西方装饰艺术，别具气派。发展局已将景贤里纳入第6期「活化历史建筑伙伴计划」，现在公众更可报名导赏团参观和了解这座法定古迹。

　　景贤里由主楼、副楼、车库、廊屋、凉亭和游泳池组成，是一个规模宏大的复合式建筑群，内外装潢糅合中西特色，富丽堂皇，包括无线剧集《京华春梦》、荷李活电影《江湖客》都曾在这里拍摄。负责营运项目的非牟利机构计划将景贤里活化为健康生活地标及学习中心。为让市民有机会观赏景贤里活化前的面貌，文物保育专员办事处现逢周六及周日举办导赏团，逢星期一上午10时开放网上报名，费用全免。

KellyChu - 麦当劳App推三大优惠陪你倒数 | Executive日记
2025年踏入尾声，麦当劳同大家齐齐倒数至大除夕，推出限定终极压轴优惠！由今日至31日，麦当劳App一连三天推出「指定超值早晨套餐减$5」及「指定超值套餐减$8」优惠，让大家均可以至抵价享受一系列美食，开心迎接新一年。 　　「指定超值早晨套餐减$5」优惠适用于大部分超值早晨套餐，例如猪柳蛋汉堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍宝套餐、板烧鸡扭扭粉套餐等，全部均配脆薯饼，陪你享受醒晨good morni
25分鐘前
Executive日记
KellyChu - 沉浸式再现经典场景 今起开放预约 「油蔴地警署光影之旅」 1•2起重温港产警匪片情怀 | Executive日记
　　属二级历史建筑嘅旧油麻地警署，系香港多部电影经典拍摄场景，近年成为内地游客访港必到打卡之地。今天开始，大家将可透过网上订购门票预约参观「油蔴地警署光影之旅」，在这座历史建筑重温昔日警匪片经典剧情，感受独有嘅港式情怀。 　　政府去年成立「发展旅游热点工作组」，旧油麻地警署就是其中一个被纳入发展嘅旅游热点。为此，文创产业发展处特别邀请咗香港电影专业人士，重新打造旧油麻地警署部分场景，并对外开
2025-12-27 02:00 HKT
Executive日记