KellyChu - 景贤里活化为健康生活地标 设导赏团细味中西建筑特色 | Executive日记

香港虽是弹丸之地，却保留着不少独有的历史古迹，其中位于湾仔司徒拔道45号的景贤里建于1937年，是当年山顶罕见的华人住宅，建筑融合岭南风格与西方装饰艺术，别具气派。发展局已将景贤里纳入第6期「活化历史建筑伙伴计划」，现在公众更可报名导赏团参观和了解这座法定古迹。



景贤里由主楼、副楼、车库、廊屋、凉亭和游泳池组成，是一个规模宏大的复合式建筑群，内外装潢糅合中西特色，富丽堂皇，包括无线剧集《京华春梦》、荷李活电影《江湖客》都曾在这里拍摄。负责营运项目的非牟利机构计划将景贤里活化为健康生活地标及学习中心。为让市民有机会观赏景贤里活化前的面貌，文物保育专员办事处现逢周六及周日举办导赏团，逢星期一上午10时开放网上报名，费用全免。



KellyChu