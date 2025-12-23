Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 非凡羊腩煲 | 红棉树下

红棉树下
林静
1小時前
生活 专栏
　　冬意渐浓，虽不太冷，心底却渴望一锅温润浓厚的羊腩煲。今年冬日，我的首选是这款来自米芝莲中菜馆「唐述」的「秋冬富贵羊腩煲」外卖礼盒。

　　礼盒装潢雅致，正方立体的提盒上绘有古典青瓷纹样，若不细说，谁能想到其中竟藏着暖心的羊腩珍馐？打开盒盖，惊喜更甚：中央安放着以大钢煲盛载的羊腩，伴以两盒手切嫩生菜、炒香的葱芹与腐乳酱，还贴心附上三支浓郁羊腩汁。足够8人分享的份量，让全家围坐炉边，边吃边闲话家常，暖意从锅中弥漫至心间。

　　此煲由经验丰富的周世韬师傅主理，选用性温不燥的黑草羊，以古法细火慢炖，释出羊肉本身的甘醇，质感柔软入味。更添入如手掌般大的花胶，与靓海参同炆，为汤底注入丰盈胶质与层次；配以冬笋、冬菇、枝竹、马蹄等，汤头越熬越见浓郁。

　　花胶爽滑饱吸羊脂香，海参软糯即化，而羊腩则将味觉推至高潮－－皮脂甘香软滑，肉质嫩而多汁，入口暖意层层递进，堪称羊腩煲中难得一遇的佳作。

　　那一夜，全家围炉笑语，共享这锅非凡羊馔。用罢仍余一支半羊腩汁，我小心放在雪柜，稍后去街市买新鲜羊腩与配料，再度重温这暖入心窝的滋味。

林静

