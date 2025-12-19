张诺 - 雕塑家野口勇 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雕塑家野口勇 | 任意行

张诺
51分鐘前
生活 专栏
　　第一次遇见野口勇的作品，是远在M+博物馆的主楼尚未建成时，在临时搭建的展亭里，他与傅丹的《对位变奏》正在展出。

　　今年10月，在中环一间艺廊遇见的是另一个野口勇－－「北平毛笔画」系列与齐白石的水墨卷轴并肩悬挂。1930年代初，这位美籍日裔艺术家游历中国，与年近9旬的齐白石相遇。在宣纸与墨香间，这位西方雕塑家第一次握住毛笔，从此他的创作里里便多了东方书法的呼吸节奏。

　　野口勇的一生都在寻找平衡。1904年生于洛杉矶，父亲是日本诗人，母亲是美国作家。这种跨文化身份成为他创作的永恒主题。他著名的纸灯雕塑AKARI意为「光」，象征温暖和煦的照耀，光线透过和纸变得柔软朦胧，在刚与柔、光与影之间搭建起诗的桥梁。

　　而他与李香兰（山口淑子）的短暂婚姻，更是战乱年代的一则传奇。1951年，二人在巴黎登记结婚，但这段关系仅维持了6年，却成为东西方文化对话的微妙注脚－－就像他的作品，总是在两个世界之间寻找连接的可能。

　　晚年他留下这样的话语：「一切皆雕塑」，这句话道出了他毕生的追求－－艺术不在远方，就在我们呼吸的空气里，在光与石头的对话中，在东西方文化的缝隙间生长出的那片朦胧地带。

　　要看他的创作，香港M+博物馆就一共收藏了36件他的作品，近日，野口勇3件著名的游戏地景（Playscape）雕塑，在M+博物馆北天台花园的M+游戏地景中永久展出。

张诺

