查小欣 - Nusara亚洲50佳餐厅 | 查乜料

去印度，经曼谷慕名去名列亚洲50佳餐厅第6名、2025世界50佳餐厅第35名的Nusara宠爱一下味蕾，餐厅以老板兼总厨Chef Ton祖母名字命名，菜肴融合家族秘方、泰皇室御用食谱和现代创意。



全晚12道菜式都有惊喜，妙用多款香料入馔，不同味道的辣、不同层次的香气，百味纷陈，摆盘颜色缤纷，窗外著名卧佛寺的壮丽夜景，美不胜收，把疲累一扫而空。精致的4款amuse bouche，包括鱼子酱、时令清甜龙眼、牛肉他他及鸡肉串烧。菜式名简单几只字，却是制作繁复的手工菜，例如餐牌写Varieties of Lotus，别以为只是莲藕多吃，侍应先捧上一大盘莲花、莲蓬、莲藕缀以干鱼和连壳带子，用来介绍这道菜所用食材，正式上菜则变成：带子厚切夹酸腌莲藕茎，干鱼烧脆两食配莲藕蓉，及一碗热腾腾莲藕茎汤，好吃有仪式感。



印象深刻是从未食过的鲎，只取其的小巧弹口的鱼子，铺在大梳蟹肉上，配泰式香料咖喱汤，更特别脆炸斑兰叶虾米饼作陪衬，蘸咖喱汤吃，全新口味。Tom Kha香浓椰奶鲈鱼汤伴大海虾及水煮蘑菇，味道圆润，配底层的脆米，口感丰富。大虾肉仅仅熟，爽口鲜甜。8款甜品中，椰奶西米露伴云呢拿雪糕有新猷，上桌后刨几片新鲜栗子片，像吃白松露，生栗子清香爽滑，别出心裁。去探店，记得预留3至4小时。



查小欣