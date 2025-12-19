Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - Nusara亚洲50佳餐厅 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
51分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　去印度，经曼谷慕名去名列亚洲50佳餐厅第6名、2025世界50佳餐厅第35名的Nusara宠爱一下味蕾，餐厅以老板兼总厨Chef Ton祖母名字命名，菜肴融合家族秘方、泰皇室御用食谱和现代创意。

　　全晚12道菜式都有惊喜，妙用多款香料入馔，不同味道的辣、不同层次的香气，百味纷陈，摆盘颜色缤纷，窗外著名卧佛寺的壮丽夜景，美不胜收，把疲累一扫而空。精致的4款amuse bouche，包括鱼子酱、时令清甜龙眼、牛肉他他及鸡肉串烧。菜式名简单几只字，却是制作繁复的手工菜，例如餐牌写Varieties of Lotus，别以为只是莲藕多吃，侍应先捧上一大盘莲花、莲蓬、莲藕缀以干鱼和连壳带子，用来介绍这道菜所用食材，正式上菜则变成：带子厚切夹酸腌莲藕茎，干鱼烧脆两食配莲藕蓉，及一碗热腾腾莲藕茎汤，好吃有仪式感。

　　印象深刻是从未食过的鲎，只取其的小巧弹口的鱼子，铺在大梳蟹肉上，配泰式香料咖喱汤，更特别脆炸斑兰叶虾米饼作陪衬，蘸咖喱汤吃，全新口味。Tom Kha香浓椰奶鲈鱼汤伴大海虾及水煮蘑菇，味道圆润，配底层的脆米，口感丰富。大虾肉仅仅熟，爽口鲜甜。8款甜品中，椰奶西米露伴云呢拿雪糕有新猷，上桌后刨几片新鲜栗子片，像吃白松露，生栗子清香爽滑，别出心裁。去探店，记得预留3至4小时。

查小欣

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
12小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
7小時前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
7小時前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
10小時前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
6小時前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
13小時前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
6小時前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
14小時前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
9小時前
更多文章
查小欣 - 菊花脆肉鲩宴 | 查乜料
　　中山小榄有「菊城」称号，趁当地举行菊花展，去赏菊同时一尝中山名物：脆肉鲩。脆肉鲩是草鱼，透过喂食蚕豆令肉质变得爽脆，蛋白质含量高，低脂，主要产于中山，而小榄就盛产菊花，花身比一般菊花巨圆，花瓣有3吋长。此行就尝了菊花脆肉鲩宴，每个脆肉鲩菜式都用鲜嫩黄色的菊花花瓣做配料，甚至糖水都伴以菊花，味觉视觉双重享受，脆肉鲩用炒、煮、炆等不同方法烹制，耐煮不烂，肉质依然弹脆，口感结实，打边炉将脆肉鲩放入菊
2025-12-12 02:00 HKT
查乜料