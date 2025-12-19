麦华章 - 在北京吃传统法菜 | 玫瑰人生

早阵子与女友游北京，我们这对饮食男女不忘四处寻美食，尽享京城地道佳肴，听闻北京有一间开业26载的法国餐厅，不但曾入选米芝莲推荐餐厅榜，更连续15年获媒体年度北京「最佳法国餐厅」殊荣，我们当然不会错过，在那儿，女友更喜尝到她最钟情的法式甜品火焰橙香班戟。



该坐落北京朝阳区的名店叫福楼法餐，法文是Maison FLO，以供应传统法国菜闻名，隶属百年餐饮品牌Groupe Flo旗下，该集团首间餐厅Brasserie Flo始于1901年的巴黎，是酒馆式餐厅，专攻富家常菜风味的法国传统经典美食，经个多世纪的发展，该集团于全球拥逾300间餐厅，成法国最大餐饮集团。北京店能屹立26年不倒，皆因所供应的传统法菜受食家捧场。



北京福楼法餐的装潢令人如置身巴黎富历史的高级酒馆餐厅。当晚，我们选点该店多款招牌菜式，包括：头盘法式焗蜗牛、布袋芝士配伊比利亚火腿；二道香煎鹅肝、海胆松露雪蟹鱼子酱及黄油鸡汁烩意面；主菜法式16小时低温慢炖猪蹄酿松露鹅肝馅料；以及甜品火焰橙香班戟。埋单连加一收费共人民币1300元。



是夜的菜式都烹调得出色，很有传统法国菜风味，更值一书是压轴经典法式甜品Crêpes Suzette，即火燄橙香班戟，由餐厅经理推出餐车亲在我们桌前烹煮，带来味觉与视觉双重享受。他先以平底镬将砂糖煮成焦糖，落鲜橙汁再把焦糖煮溶，然后放下班戟慢煮至入味（见图），接著高潮是倒下Grand Marnier及Cointreau橙酒，去产生璀璨火燄及酒香扑鼻效果，最后班戟上碟并加雪糕球，便大功告成。班戟吃入口散发鲜橙香甜，并带橙酒香，也带焦糖香味。在香港，已经很少法国餐厅会在客人桌前明火烹煮这甜品，因既费时，也怕发生抢火意外祸及客人，现我要过吃此甜品瘾时，只能到还保留于客人桌前煮Crêpes Suzette的半岛酒店Gaddi's及香港外国记者会的西餐厅。



麦华章