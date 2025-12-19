Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 在北京吃传统法菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
50分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

  早阵子与女友游北京，我们这对饮食男女不忘四处寻美食，尽享京城地道佳肴，听闻北京有一间开业26载的法国餐厅，不但曾入选米芝莲推荐餐厅榜，更连续15年获媒体年度北京「最佳法国餐厅」殊荣，我们当然不会错过，在那儿，女友更喜尝到她最钟情的法式甜品火焰橙香班戟。

　　该坐落北京朝阳区的名店叫福楼法餐，法文是Maison FLO，以供应传统法国菜闻名，隶属百年餐饮品牌Groupe Flo旗下，该集团首间餐厅Brasserie Flo始于1901年的巴黎，是酒馆式餐厅，专攻富家常菜风味的法国传统经典美食，经个多世纪的发展，该集团于全球拥逾300间餐厅，成法国最大餐饮集团。北京店能屹立26年不倒，皆因所供应的传统法菜受食家捧场。

　　北京福楼法餐的装潢令人如置身巴黎富历史的高级酒馆餐厅。当晚，我们选点该店多款招牌菜式，包括：头盘法式焗蜗牛、布袋芝士配伊比利亚火腿；二道香煎鹅肝、海胆松露雪蟹鱼子酱及黄油鸡汁烩意面；主菜法式16小时低温慢炖猪蹄酿松露鹅肝馅料；以及甜品火焰橙香班戟。埋单连加一收费共人民币1300元。

　　是夜的菜式都烹调得出色，很有传统法国菜风味，更值一书是压轴经典法式甜品Crêpes Suzette，即火燄橙香班戟，由餐厅经理推出餐车亲在我们桌前烹煮，带来味觉与视觉双重享受。他先以平底镬将砂糖煮成焦糖，落鲜橙汁再把焦糖煮溶，然后放下班戟慢煮至入味（见图），接著高潮是倒下Grand Marnier及Cointreau橙酒，去产生璀璨火燄及酒香扑鼻效果，最后班戟上碟并加雪糕球，便大功告成。班戟吃入口散发鲜橙香甜，并带橙酒香，也带焦糖香味。在香港，已经很少法国餐厅会在客人桌前明火烹煮这甜品，因既费时，也怕发生抢火意外祸及客人，现我要过吃此甜品瘾时，只能到还保留于客人桌前煮Crêpes Suzette的半岛酒店Gaddi's及香港外国记者会的西餐厅。

麦华章

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
12小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
7小時前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
7小時前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
10小時前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
6小時前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
13小時前
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
01:52
港夫妇游日租跑车违规落场玩飘移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔
社会
6小時前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
14小時前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
9小時前
更多文章
麦华章 - 京艳舌尖官府菜 | 玫瑰人生
　　最近，与几位朋友去了趟北京。在为期一周的京城之旅，我们尽尝地道美食，包括涮羊肉、羊蝎子火锅、大董烤鸭、新派官府菜及带中国特色的传统法国菜，当中令我们印象最深刻者，是在四合院古建筑内的米芝莲星级食府「京艳．翰林书院」，享用加入新派创意的官府菜。 　　在北京雍和宫附近，有一片古建筑群，当中有国子监与孔庙，国子监是明清时代的高等学府，而京艳．翰林书院是胡同深处一座三进四合院，与国子监仅一墙之隔
2025-12-12 02:00 HKT
玫瑰人生