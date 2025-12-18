潘雄威 - 箍牙后如何选固定器？ | 乳齿童时

箍牙前牙齿的位置一般是最天然和稳定的，因为每只牙前后左右所受的挤压力都会互相抵销，不会移动。箍牙后牙齿其实是被推到一个不稳定的位置，口唇和舌头的挤压力改变了，牙脚周围的韧带也被拉长或压扁，牙齿会有一个回复原位的趋势，使箍齐了的牙齿走位。箍完牙之后，牙科医生多数会建议病人佩戴固定器，防止牙齿移位。但市面上有不同种类的固定器，如何选择呢？



固定器有活动和固定两款。活动式固定器即是可以随时带上或除下来的款式，通常只需要在晚上睡觉时佩戴。这种固定器有很多不同的设计，主要是紧贴上颚和只覆盖牙齿两种，物料分别有全塑胶和金属加胶。



固定式固定器通常是一条细金属丝或链，用合成树脂黏合在前牙背面，别人是看不到的，但舌头会感觉到凹凸不平，初时有点不舒服，习惯了就可以适应。因为只能固定前牙，不是所有人都合适。



选择哪一种固定器要视乎功能需要及个人喜好。要固定所有牙齿就要用紧贴全部牙齿的活动固定器，如果只需固定前牙则可考虑固定式固定器。



自律性低及善忘的所谓「大头虾」或者「失魂鱼」，最好选择固定式固定器，不会因为晚上忘记佩戴而令牙齿走位。不喜欢牙面贴上附加物和舌头十分敏感，又或者希望能够彻底清洁牙齿的人，最好选择活动式固定器，在日间比较自然舒服。



固定器不是选择了就不能改的，若佩戴后不适应，随时与你的牙科医生商量，再作选择！



潘雄威