Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 箍牙后如何选固定器？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　箍牙前牙齿的位置一般是最天然和稳定的，因为每只牙前后左右所受的挤压力都会互相抵销，不会移动。箍牙后牙齿其实是被推到一个不稳定的位置，口唇和舌头的挤压力改变了，牙脚周围的韧带也被拉长或压扁，牙齿会有一个回复原位的趋势，使箍齐了的牙齿走位。箍完牙之后，牙科医生多数会建议病人佩戴固定器，防止牙齿移位。但市面上有不同种类的固定器，如何选择呢？

　　固定器有活动和固定两款。活动式固定器即是可以随时带上或除下来的款式，通常只需要在晚上睡觉时佩戴。这种固定器有很多不同的设计，主要是紧贴上颚和只覆盖牙齿两种，物料分别有全塑胶和金属加胶。

　　固定式固定器通常是一条细金属丝或链，用合成树脂黏合在前牙背面，别人是看不到的，但舌头会感觉到凹凸不平，初时有点不舒服，习惯了就可以适应。因为只能固定前牙，不是所有人都合适。

　　选择哪一种固定器要视乎功能需要及个人喜好。要固定所有牙齿就要用紧贴全部牙齿的活动固定器，如果只需固定前牙则可考虑固定式固定器。

　　自律性低及善忘的所谓「大头虾」或者「失魂鱼」，最好选择固定式固定器，不会因为晚上忘记佩戴而令牙齿走位。不喜欢牙面贴上附加物和舌头十分敏感，又或者希望能够彻底清洁牙齿的人，最好选择活动式固定器，在日间比较自然舒服。

　　固定器不是选择了就不能改的，若佩戴后不适应，随时与你的牙科医生商量，再作选择！

潘雄威

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
潘雄威 - 裂齿综合症 | 乳齿童时
　　牙齿就算如何完整无蛀蚀，都可能在进食咀嚼时意外受创伤，多数是在不为意的情况下咬到硬物，最常见的是碎骨和细沙粒，有时甚至是筷子和叉。 　　牙齿表面的珐琅质坚硬无比，襟磨襟压，不过遇到撞击就可能会碎裂。在放大镜下，不难看到成年人的珐琅质里有裂纹，甚至裂痕。 　　很多人口中的牙齿多多少少有不同程度的珐琅质崩裂，这些裂纹及崩裂若只发生在珐瑯质，病人或者只会感到崩裂边缘尖锐而不舒服，牙齿不会
2025-12-11 02:00 HKT
乳齿童时