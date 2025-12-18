Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 锦田乡打醮 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　周日跟随朋友到锦田水头村，参观十年一次的打醮。之前在网上已看过报道，但到了仍觉震撼。

　　想起去年访厦村，同是十年一醮，规模却远不如锦田的铺天盖地。 这里的「大」，是整个乡联合起来的心力。由竹枝扎作而成的巨型醮棚，已被认证为全球最大临时竹构祭坛。醮棚旁特设的展览，细说建醮渊源与各项非遗：戏棚如何搭起、神祇扎作如何赋予竹篾纸皮生命、花牌上一笔一画的吉祥语、道坛传来科仪音乐，每一项都是流动的活历史。

　　泰康围的展区最受女士和女孩欢迎，摆放了很多长衫、旗袍免费借出影相，还有专人教导摆姿势拍照。

　　打醮当然有盆菜，各围各村的居民或已迁往他区，今次趁机聚首一堂。午餐是流水席，够人数就开席。朋友的母亲是英龙围原居民，可以沾光坐下享用了一顿美味精致的素盆菜。

　　饭后有导赏团，原居民周先生娓娓道来盆菜如何源于围村共食、神功戏如何人神同乐，我们都听得入迷，仿佛每项仪式背后的故事都活了过来。

　　天公造美，远处的鸡公山清晰可见，更突显锦田乡这片广阔平原，难怪当年能吸引到南下人士定居开枝散叶，并且一直保存乡围传统，真正的本土文化。

林静

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
林静 - 引人入胜 | 红棉树下
　　多年前听米哈伊尔．普莱特涅夫（Mikhail Pletnev）弹奏巴赫的Chaconne，气势磅礴，冲击听觉，动人心弦，颠覆了我对此曲的印象，皆因不少钢琴家对此曲的演绎，鲜有以力构成的震撼感。由此，我见识到俄罗斯钢琴家如有白熊之奇力，把整座钢琴化成一整队交响乐团。 　　最近，普莱特涅夫携手德国留声机公司（DG）推出的专辑，收录萧邦与斯克里亚宾各自的《24首前奏曲》，尽显他别树一帜的钢琴艺
2025-12-16 02:00 HKT
红棉树下