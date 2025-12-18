林静 - 锦田乡打醮 | 红棉树下

周日跟随朋友到锦田水头村，参观十年一次的打醮。之前在网上已看过报道，但到了仍觉震撼。



想起去年访厦村，同是十年一醮，规模却远不如锦田的铺天盖地。 这里的「大」，是整个乡联合起来的心力。由竹枝扎作而成的巨型醮棚，已被认证为全球最大临时竹构祭坛。醮棚旁特设的展览，细说建醮渊源与各项非遗：戏棚如何搭起、神祇扎作如何赋予竹篾纸皮生命、花牌上一笔一画的吉祥语、道坛传来科仪音乐，每一项都是流动的活历史。



泰康围的展区最受女士和女孩欢迎，摆放了很多长衫、旗袍免费借出影相，还有专人教导摆姿势拍照。



打醮当然有盆菜，各围各村的居民或已迁往他区，今次趁机聚首一堂。午餐是流水席，够人数就开席。朋友的母亲是英龙围原居民，可以沾光坐下享用了一顿美味精致的素盆菜。



饭后有导赏团，原居民周先生娓娓道来盆菜如何源于围村共食、神功戏如何人神同乐，我们都听得入迷，仿佛每项仪式背后的故事都活了过来。



天公造美，远处的鸡公山清晰可见，更突显锦田乡这片广阔平原，难怪当年能吸引到南下人士定居开枝散叶，并且一直保存乡围传统，真正的本土文化。



林静