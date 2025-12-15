KellyChu - 《星岛头条》APP圣诞豪送九州双人9晚邮轮5套票 | Executive日记
阅讀更多
內容
《星岛头条》APP联乘皇家加勒比邮轮重磅送出总值超过12万的「海洋光谱号：日本九州双人9晚邮轮假期露台房」（共5套），每套价值HK$25256。让大家畅游福冈、长崎、熊本及鹿儿岛。
最近皇家加勒比「海洋光谱号」推出多条主题航线，包括周末短途与5至9晚亚洲航程，涵盖圣诞庆典、音乐主题、冲绳石垣及越南岘港之旅，让大家体验非凡的邮轮之旅。
由即日起至本月17日凌晨12时正，只要下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，按赞并分享帖文，及回答一个简单问题，即有机会得到这份巨奖。立即扫描QR Code参加活动，把握超笋机会喇。
活动详情: https://qrcodes.pro/rf2eaK
KellyChu
扫描QR Code参加活动喇。
最Hit
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
2025-12-13 14:30 HKT
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT