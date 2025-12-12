麦华章 - 京艳舌尖官府菜 | 玫瑰人生

最近，与几位朋友去了趟北京。在为期一周的京城之旅，我们尽尝地道美食，包括涮羊肉、羊蝎子火锅、大董烤鸭、新派官府菜及带中国特色的传统法国菜，当中令我们印象最深刻者，是在四合院古建筑内的米芝莲星级食府「京艳．翰林书院」，享用加入新派创意的官府菜。



在北京雍和宫附近，有一片古建筑群，当中有国子监与孔庙，国子监是明清时代的高等学府，而京艳．翰林书院是胡同深处一座三进四合院，与国子监仅一墙之隔。此面积达2000平米的古建筑，至今保持当年古色古香风貌，包括具旧时王府气派的楼牌、雕梁画栋的亭台楼阁、古朴清雅的主楼与包厢，令食客不但觉得在吃美食，还在品尝历史文化及建筑古迹。



这间誉为北京官府菜天花板的名食府，由星级名厨段誉所创办，此前，他创立的首间旗舰餐厅北京拾久新京菜，1年内便摘下米芝莲1星，京艳．翰林书院开业于2021年，菜式沿袭京城宫廷菜及官府菜底蕴，翌年迄今已连续4年获颁米芝莲1星。



我们选了每客收费人民币999元的套餐（未计加收15%服务费），菜式有用干百合及小瑶柱加清鸡汤熬成的欢迎茶汤，包括鲜菱角捞乌贝、芥末鸭掌、老北京酥海带及姜蓉马踏湖莲藕的前菜4品，膳汤是鲜石斛花汆西施舌，御菜6品有海瓜子烧大闸蟹、传统枣木烤鸭、始创葱焗实心海参、老北京酱菜蒸黄鱼、京式宫保鸡丁及时蔬，主食青瓜虾仁蒸饺，及甜品山楂雪葩。当中以烤鸭3吃最为惊艳，第一吃是鸭酥皮，割切烤鸭胸部最好的鸭皮，入口丰腴酥脆，松化无渣，且带枣木果香，配云南崖蜜与黑松露酱同吃，更添滋味；二吃是鸭胸肉连鸭皮配味带咸鲜的鱼子酱；三吃是传统烤鸭卷，以手工饼皮包卷鸭胸肉、葱丝及瓜条。食后评：这是顿充满北京风味的京艳舌尖官府菜，很值得推荐。



麦华章