Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 裂齿综合症 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　牙齿就算如何完整无蛀蚀，都可能在进食咀嚼时意外受创伤，多数是在不为意的情况下咬到硬物，最常见的是碎骨和细沙粒，有时甚至是筷子和叉。

　　牙齿表面的珐琅质坚硬无比，襟磨襟压，不过遇到撞击就可能会碎裂。在放大镜下，不难看到成年人的珐琅质里有裂纹，甚至裂痕。

　　很多人口中的牙齿多多少少有不同程度的珐琅质崩裂，这些裂纹及崩裂若只发生在珐瑯质，病人或者只会感到崩裂边缘尖锐而不舒服，牙齿不会感到痛楚。如果裂纹深入象牙质，触及里面的神经，牙齿就会敏感，甚至疼痛。

　　裂纹若深入牙髓，咀嚼时裂纹会扩张，牙髓神经受刺激，病人会感到不适，口腔里的细菌就会从裂缝侵入牙髓，引起炎症及痛楚。

　　裂齿综合症是牙齿有微裂痕，引起不适甚至痛楚。病人所讲的病征在口腔内很多时找不到源头，牙齿表面完整无缺，用强光照射下找不到明显裂纹，X光甚至电脑扫描也查不出问题，是牙科医生其中一种最难诊断及处理的痛症。只观察不治疗可能延误病情，若急于做入侵性治疗又会使牙齿无辜受损，造成人为破坏，对牙科医生而言是一件很头痛的事，落实治疗方案更具挑战。

　　按我及很多行家的经验，裂齿综合症要很靠医生与病人的协调和互信，一步一步的治疗，虽然最终有些牙齿可能都要剥掉，过程中的沟通和等待是必要的。

　　平时小心食物中的小硬物，进食不要鲁莽，尤其是牙齿有大面积补牙和咬合过重的情况。希望大家的牙齿用到老都不会遇到裂齿综合症！

　　儿童齿科专科医生，行医兼教学。

潘雄威

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小時前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
15小時前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小時前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小時前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
18小時前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小時前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小時前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小時前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小時前
更多文章
潘雄威 - 牙签能清洁牙齿吗？ | 乳齿童时
　　牙签历史悠久，不同地方和文化有不同的种类和款式，全部都是用来清理进食后藏于牙缝的食物残渣。 　　牙缝是三角形，但一般牙签是圆形，有些是长或正方形，所以不能完全吻合牙缝形状。牙签是硬的，物料多是木和竹，也有塑胶，放进牙缝若用力过度或方向不正确可以弄伤牙肉，甚至磨损牙脚。有些人因牙肉萎缩严重，牙缝阔大，每次饭后都藏着大量肉和菜，很不舒服，蛮力用牙签插入牙缝，将牙缝两边的牙脚严重磨损。所以用牙
2025-12-04 02:00 HKT
乳齿童时