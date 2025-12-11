潘雄威 - 裂齿综合症 | 乳齿童时

牙齿就算如何完整无蛀蚀，都可能在进食咀嚼时意外受创伤，多数是在不为意的情况下咬到硬物，最常见的是碎骨和细沙粒，有时甚至是筷子和叉。



牙齿表面的珐琅质坚硬无比，襟磨襟压，不过遇到撞击就可能会碎裂。在放大镜下，不难看到成年人的珐琅质里有裂纹，甚至裂痕。



很多人口中的牙齿多多少少有不同程度的珐琅质崩裂，这些裂纹及崩裂若只发生在珐瑯质，病人或者只会感到崩裂边缘尖锐而不舒服，牙齿不会感到痛楚。如果裂纹深入象牙质，触及里面的神经，牙齿就会敏感，甚至疼痛。



裂纹若深入牙髓，咀嚼时裂纹会扩张，牙髓神经受刺激，病人会感到不适，口腔里的细菌就会从裂缝侵入牙髓，引起炎症及痛楚。



裂齿综合症是牙齿有微裂痕，引起不适甚至痛楚。病人所讲的病征在口腔内很多时找不到源头，牙齿表面完整无缺，用强光照射下找不到明显裂纹，X光甚至电脑扫描也查不出问题，是牙科医生其中一种最难诊断及处理的痛症。只观察不治疗可能延误病情，若急于做入侵性治疗又会使牙齿无辜受损，造成人为破坏，对牙科医生而言是一件很头痛的事，落实治疗方案更具挑战。



按我及很多行家的经验，裂齿综合症要很靠医生与病人的协调和互信，一步一步的治疗，虽然最终有些牙齿可能都要剥掉，过程中的沟通和等待是必要的。



平时小心食物中的小硬物，进食不要鲁莽，尤其是牙齿有大面积补牙和咬合过重的情况。希望大家的牙齿用到老都不会遇到裂齿综合症！

儿童齿科专科医生，行医兼教学。



潘雄威