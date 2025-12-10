苏子昊 - 三九天灸贴在哪？ 冬灸补益阳气抗病 | 中大说中医

步入冬季，人体阳气一旦不足，很容易被外邪有机可乘，中医药学主张「治未病」，从强化身体机能入手，加强抗病能力，进行三九天灸即冬灸护理，是其中一种能有效补益阳气的健体养生之法。



文：苏子昊 图：资料图片



三九天灸，又称为「冬灸」，是在冬天寒冷之际，在「一九」、「二九」、「三九」三天，借着在穴位上敷贴由药性温热的中药诸如白芥子、细辛、干姜、附子、姜汁混合而成的药贴，达到补益阳气、驱散寒湿的效果，适用于素体阳气虚弱，寒湿偏重之患者。中医师会根据患者的体质、疾病、年龄等，选取适当的穴位来敷贴。以下介绍数个天灸常用的穴位。



对应合适穴位



．气海、关元



气海穴、关元穴分别位于下腹部脐下1.5吋及3吋处，均为任脉的穴位。《针灸资生经》谓「气海者，盖人之元气所生也」、「积冷虚乏病，皆宜灸关元」。在两处敷贴天灸贴，均有补益元气、补阳散寒之功，主治阳虚之患者，例如平素怕风畏冷、手足冰冷等。



．背俞穴



背俞穴并非指一个穴位，而是指足太阳膀胱经在背部一系列与脏腑相关的穴位，这些穴位由五脏六腑之气输注，所以能用来治疗相关脏腑的疾病，例如肺病用「肺俞」、脾胃病用「脾俞」及「胃俞」、肾病用「肾俞」等穴。



．足三里



足三里位于小腿前外侧，膝下3吋，胫骨前缘外一横指处。此为足阳明胃经的穴位，有健运脾胃之功，不论天灸、针刺还是艾灸疗法，均常用来治疗脾胃相关的疾病，而且人身之气血是借由脾胃运化水谷而成，所以也有补益气血之功，常用于气血亏虚之患者，例如经常神疲乏力、眩晕、纳差、呕吐、泄泻等。



．三阴交



三阴交位于在小腿内侧，足内踝尖上3吋，胫骨内侧缘后方凹陷处。顾名思义，三阴交是足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经三条阴经的交会处，在这里敷贴天灸贴，有补脾、益肾、养肝之功，也是妇科疾病的常用穴，具有调经之功，例如月经不调、痛经等。



．涌泉



涌泉位于足底部，卷足时足前部凹陷处。涌泉是足少阴肾经的穴位，《黄帝内经》谓「肾出于涌泉，涌泉者，足心也」，在这里敷贴天灸贴，有补益肾阳之功，主治肾阳虚弱之证，例如腰酸膝冷、遗精滑精、阳痿不举等。又由于中医理论认为肾主封藏，藏有人身之元阴元阳，故敷贴涌泉穴，有引火归元之功，能使上浮之阳气归藏于肾，主治阳气不藏、虚火上炎证，例如失眠、口疮等。

防治寒性疾病



整体而言，三九天灸是在天寒之时，借由在适当的穴位上敷贴温热药物来补益阳气、祛寒散湿，尤其适合体质偏寒及各种寒性疾病，当中例如鼻敏感、哮喘、咳嗽、腹痛泄泻、月经不调、痛经、手足冰冷等。如有任何疑问，请向注册中医师查询。



三九天灸 治疗计划2025



香港中文大学中医学院辖下诊所（中大中医诊所）于12月至明年1月，举办「三九天灸治疗计划2025」，欢迎有兴趣人士于网上或致电报名。



查询：3943 9933（中大校园）、2873 3100（沙田）、2873 3053（湾仔）、2873 3067（尖沙咀），或可扫描二维码了解更多！



香港中文大学中医学院

注册中医师

苏子昊博士



涌泉穴

三阴交穴

足三里穴

肾俞穴

关元穴