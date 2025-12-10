张诺 - 新派越南菜 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
28分鐘前
　　朋友约在九龙站圆方午餐，始知商场平台上的露天广场开了一间新派越南菜馆Hoi An。未说用餐体验之前，不是不知道有这一个Civic Square，只是商场内食肆众多，一早被吸引了，较少走上露天广场觅食，因在印象中圆形广场以酒吧居多，但Hoi An就令人改观。

　　说Hou An是新派越菜，与踏入店内第一个感觉有关，就是闻不到Pho汤头之浓香。曾经走遍河内以至巴黎的越南菜馆，一进各店，就飘来牛骨熬汤之香气，但Hoi An没有这股气味，原来店方不主打Pho，而是攻多元化的越南美食。

　　今天朋友多，大家尽情点菜，「越南蜜柚烧虾沙律」由脆椰丝、薄荷叶、椰糖鱼露汁组成，加上柚子新鲜，味蕾如沐春风。「肉碎炒椰菜花」集齐虾干、猪肉松、九层塔、香菜和薄荷叶，粒粒椰菜花渗满肉香和料头香。「越式炒田鸡腿」加入香茅、辣椒、焦糖鱼露汁，田鸡腿选大只啖啖肉的，鲜甜又香口，几道前菜都让人吃得颇为惬意。

　　肉食先来「炭烧猪腩串烧」，厨师细心切成四方肉丁，烤至外焦香内肉嫩爆汁。「顺化蒸米糕」在香港比较少吃得到，米糕雪白软糯，洒上虎虾肉、猪肉碎、香辣鱼露汁和香菜同吃，米香最为诱人。

　　「姜黄烤原条鲈鱼」，想不到姜黄的幽香与鲈鱼如此夹。「鹅肝酱炒大虾」证明店方新派，两种食材一浓郁一清鲜，食出又中又西之新意。「会安烤乳猪」皮薄酥脆，皮下白脂带乳猪膻香，肉嫩汁丰，蘸自家制酸菜、香草、是拉差海鲜酱，提香增味又解腻。

　　「香茅椰糖烤三黄鸡」，正统越式做法，配上有腊肠、椰菜、辣椒、香草等丰料的「招牌蟹肉炒饭」，加一杯特浓回甘越南苦啡，为这餐带来完美的收结。

　　Hoi An果然是新派越菜，服务周到，摆盘精美，菜式中西交汇，吃出又中又西的好滋味，不必要来一碗Pho证明实力，但我下次再来必试Pho的级数的。

张诺

张诺 - 最美的书店 | 任意行
　　推开那道熟悉的门，空气里少了古典音乐，毕竟上次来，是7、8年前的事了。还好的是，书香依旧，静得能听见时光流过书脊的声音，那台麦景图老胆机默默镇守木柜中，或许几十年来首次沉默－－像一位忘了台词的老演员，仍在灯光下守着舞台。 　　「怎么不播音乐了？」我终究忍不住问；店主抬起眼，目光越过书架，望向某个遥远的年份，「那一年之后……」，她的声音轻如尘埃，「就再没心情了。」 　　刹那间懂了。有
2025-12-08 02:00 HKT
任意行