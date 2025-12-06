李纯恩 - 阳春面 | 好好过日子

去上海之前，香港朋友说在上海吃过一碗非常好吃的阳春面，面店叫「逸桂禾」。到了上海跟上海朋友一打听，说知道的，那一碗可能是上海最贵的阳春面。



这天早上起床，便坐车到了肇周路，进了面店。地方不大，食客不多。阳春面卖二十九块钱一碗，还有各种配菜「浇头」，也都几十块钱一份。特别的是，店堂里有一排大字报似的特殊菜牌，标榜着一些由店老板亲手炒的「面浇头」，比如炒猪肝、炒腰花、炒肚丝等，二百六十九块钱一份。若是猪肝、腰花、肚丝、虾仁、鳝丝加在一起的「五福临门」，一份卖一千五百八十八块钱。大概老板手艺矜贵，还要收10%服务费。



我们两个人，叫了两碗阳春面一份炒猪肝。隔着厨房出菜口，可以见到老板在里面抢火炒菜，掂锅的时候火苗窜得好高。须臾猪肝炒成，满满一大盘，挟起猪肝一看，下面有半盘油。阳春面也来了，硬身细面，面汤清澈，汤面撒葱花，汤里有猪油。喝一口汤，尝一口面，试过真味，再将猪肝挟进面里，一碗面丰盛了起来。吃面的时候见餐桌玻璃板下压着红字条，上写「做点小生意」之类，店堂布置也故意简单贴地。有两个外地年轻人提着行李箱走进来，一看价钱吐吐舌头又走了出去。



阳春面就是最便宜的光面，上海人要面子，吃光面不好听，便取个「阳春白雪」的意思叫「阳春面」，阳春白雪光秃秃很干净，就是什么都没有。从前上海笑话说有个男人每次到了面馆总是躲在角落，压低嗓子悄悄地跟伙计说：「一碗阳春面。」伙计想捉弄他，马上扬声吆喝：「坐在角落里这位西装笔挺皮鞋锃亮戴金丝眼镜戴金表的先生叫一碗阳春面嘞！」满堂闲声张看，那个男人无地自容。现在，阳春面也金贵了，人人面前一碗，电话一响，不用伙计开口，自己便扬起声来：「我在逸桂禾吃阳春面呀！」腰板都好像挺拔起来了。



李纯恩