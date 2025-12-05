郑晓光 - 「氢」装出战全运 | 能源Don家

首次由粤港澳联合举办的全运会早前圆满落幕，今届赛事香港运动健将屡闯高峰，单车手奋力冲刺、游泳「飞鱼」逐浪前行、「剑神」出鞘刺中对手，每每教人热血沸腾。一众运动员无论站上颁奖台与否，他们挥洒汗水、热血拼搏的精神，均值得大家为他们喝采。今次全运我也格外关注，除了支持运动员创佳绩，更留意氢能发电机初次在大型活动登场的表现。



今届全运贯彻「绿色办赛」理念，致力打造首届碳中和赛事。在香港赛区有多项绿色减碳措施，当中包括由煤气公司利用一体化氢能发电机，为粉岭的高尔夫球赛事场地提供稳定及洁净的临时电力。



以往大型活动主要使用柴油发电机为场地供电，但柴油燃烧时有较高碳排放，并释出空气污染物，运作期间噪音也较大。相反，氢能发电机产电过程只产生水，机组运行时较宁静。



我们在高球赛事提供的氢能发电方案，先从煤气管道抽取氢气，再注入如货柜般大小的发电机组，向场内的警察指挥总部、志愿者总部、机电署及煤气公司办公室供应临时电力。为了展示氢能「落地」应用实例，我们在赛前更邀请机电工程署、学者、环保团体代表及学生，到场参观氢能发电系统，了解本港在氢能应用及可持续发展的创新项目。



由于氢能发电机拥有现场零排放、零污染、零噪音的优势，我深信它具备条件取代传统的柴油发电机。我们未来将进一步拓展氢能发电的应用场景，例如在大型盛事、建筑工地等，希望拉近市民与氢能项目的距离，让他们确切感受到新能源带来的洁净动力。而煤气公司早前亦与建造业议会达成策略合作，共同推动业界使用氢能等绿色能源，助力业界减碳，而我们亦计划在建造业零碳天地设置氢能发电机组作为示范项目。



要推动新能源在香港广泛应用，需多方共同协力参与，关乎本港长远发展的立法会选举亦然。周日（12月7日）是立法会换届选举日，我借此呼吁大家踊跃投票，选出有能力、有担当、有热诚的贤能担任立法会议员。



香港中华煤气有限公司香港业务营运总裁

郑晓光